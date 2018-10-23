«ماريوت» تفتتح أول فندق «ألوفت» في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماريوت الدولية»، أمس، افتتاح فندق «ألوفت دبي ساوث» في «دبي الجنوب» ليكون الفندق الرابع لعلامة ألوفت الذي يفتتح في دبي هذا العام.

والفندق طوّرته شركة «رادار القابضة»، وهو أول فندق يفتتح أبوابه في منطقة دبي الجنوب، وسيقدم نهجاً تقنياً وأسلوباً عصرياً في التصميم لمنطقة التجارة والأعمال المزدهرة. ويتمتع الفندق بموقع مثالي ضمن منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، المطار الرئيسي الثاني في دبي، وموقع معرض إكسبو 2020 الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وقال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية: «متحمسون لدخول منطقة دبي الجنوب وافتتاحنا فندقاً جديداً من علامة ألوفت، مشيراً إلى أنه مع التوسع الذي يشهده مطار آل مكتوم الدولي وموقع معرض إكسبو 2020، الذي من المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، تشكل منطقة دبي الجنوب الموقع المثالي لعلامة ألوفت التي صممت خصيصاً للمسافر المهتم بالتكنولوجيا الباحث عن أماكن إقامة عصرية».

وبدوره قال أديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة: «متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من منطقة دبي الجنوب. وواثقون بأن الفندق سيكون مكاناً يوفر أجواء الراحة للضيوف، ويؤمن لهم كل متطلباتهم».

145 غرفة

ويضم الفندق 145 غرفة بما في ذلك 6 غرف جانبية ذكية، تتسم بديكورات عصرية وتكنولوجيا ذكية، وتضم أعمالاً فنية من استوديو التصميم بلو بايسكل. ومن بين المطاعم الموجودة في الفندق «نوك» وهو مطعم غير رسمي مفتوح طوال اليوم . وقالت الين واتسون، المدير العام لفندق ألوفت دبي ساوث: نتطلع لافتتاح أبوابنا وتلبية الاحتياجات دائمة التغير للسياح ورجال الأعمال، والباحثين عن أماكن إقامة عصرية تؤمن أجواء مريحة للعمل والإبداع .