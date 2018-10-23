الخدمات الذكية والمبتكرة ميدان تنافس بين فنادق دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

دخلت صناعة الفندقة في دبي مرحلة جديدة من التنافس على تقديم خدمات ذكية مبتكرة مستفيدة من وجود بنية تحتية متطورة توفرها الإمارة وذلك بهدف خفض النفقات التشغيلية من جهة واستقطاب النزلاء بوسائل أكثر ابتكاراً تضمن لها الاستحواذ على حصة متزايدة من السوق السياحي من جهة أخرى.

وتوقع القائمون على الصناعة الفندقية في دبي أن تشهد السنوات المقبلة ثورة جديدة في الخدمات الفندقية، مع ارتفاع معدلات النمو السياحي والتوقعات بتسجيل الإمارة ما يزيد على 21 مليون سائح بحلول عام 2025.

وأشار خبراء الصناعات الفندقية إلى أن الفنادق لاسيما من فئات الـ 5 و4 نجوم باتت تعتمد على الحلول الذكية في تقديم العديد من الخدمات من ضمنها الإضاءة بمجرد فتح الأبواب، وتشغيل خدمات الحمامات بمجرد الدخول إليها علاوة على خدمات الإنترنت والاتصالات والتحكم بدرجة حرارة الغرفة، وإدارة خدمات الدعم مثل خدمة كاونتر تسجيل الإقامة في الفندق، وبرامج ولاء العملاء، وأمن الفندق، والحماية الإلكترونية وغيرها، وأفادوا بأن هذه الخدمات سبقها خطوات تمهيدية أخرى قامت بها الفنادق وهو ما يعكس مفهوماً تنافسياً سيزداد مع مرور الوقت لتقديم خدمات الرفاهية والتي تواكب بل تسبق نماذج مماثلة في العالم.

وقال أيمن عاشور المدير العام لفندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام، إن التقنيات الحديثة تمثل أحد حلول تخفيض النفقات التشغيلية لذلك تسعى العديد من الفنادق إلى اعتمادها بشكل تدريجي، خصوصاً أن استخدام هذه الحلول يساهم في تخفيض استهلاك الكهرباء والماء، التي تشكل جزءاً مهماً من النفقات التشغيلية لأي فندق كما أن هذه الحلول تساهم في الحفاظ على المقدرات البيئية من سوء الاستخدام.

وذكر أن مجموعة روتانا للفنادق تطبق برنامج «روتانا إيرث» وهو خاص بالاستدامة ويهدف إلى حُسن استغلال الموارد ومنها الكهرباء والماء وإعادة استخدام المخلفات والتقليل من البصمة البيئية بشكل سنوي.

وأوضح أن السبب الثاني في سعي الفنادق إلى تعزيز الخدمات الذكية في غرفها يرجع إلى زيادة الطلب عليها من قبل الضيوف لاسيما من فئة الشباب، الأمر الذي بات يشكل أحد العناصر الترويجية التي تستخدمها الفنادق في حملاتها التسويقية، مشيراً إلى أن نحو 40٪ من الفنادق من فئة 5 نجوم في الإمارات تستخدم هذه الأنظمة.

وقال إن هناك العديد من الحلول التقنية التي تستخدم في المنشآت السياحية، التي من شأنها أن تعود بالنفع على مُلاك الفندق والنزلاء بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه بات ممكناً اليوم من خلال لوحة تحكم واحدة في الغرفة الاطلاع والتحكم وطلب جميع الخدمات التي يوفرها الفندق.

قيمة مضافة

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: الخدمات الذكية والغرف الذكية أصبحت جزءاً مهماً من التطور الفندقي في دبي لتصبح قيمة إضافية تتكامل مع الخدمات اليدوية وتقديمها بكفاءة وجودة عالية لتجمع بين القديم والحديث بامتياز، وهذا في حد ذاته هو ما يمثل الإضافة الحقيقية للصناعة الفندقية في دبي، مشيراً إلى أن الخدمات الذكية أصبحت نمطاً سائداً بين مختلف فنادق دبي خلال سنوات محدودة.

تراكم تجارب

وأضاف أن الخدمات الذكية ليست وليدة الصدفة بل استمرار لتراكم التجارب والخطوات التي بادرت بها الصناعة الفندقية في دبي، وأن مجموعة تايم للفنادق توفر العديد من الخدمات الذكية للزوار، مشيراً إلى أن فنادق دبي تتميز باستخدام هذه الخدمات وهي جزء من منظومة ذكية بدأت مع أول حكومة إلكترونية في المنطقة تم تدشينها في دبي.

وأوضح أن الخدمات الذكية وسيلة رفاهية وكفاءة في الخدمة وليست وسيلة للاستغناء عن العمالة أو تسريحها، بل هي جزء أيضاً من التطور في الخدمات كعوامل جذب جديدة لشرائح السياح.