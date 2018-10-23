«ديكوبيلد» يجمع خدمات الإسكان للمواطنين تحت مظلة واحدة

المصدر: دبي - البيان

أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد»، هو مبادرة تصب في صلب هدف المؤسسة الرامي إلى توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي.

معتبراً أن المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للعام الثاني على التوالي خلال الفترة 7-10 نوفمبر هو حدث تسعى من خلاله المؤسسة إلى جمع معظم الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة.

وقال إن «ديكوبيلد» خطوة جاءت بهدف التسهيل على مواطني الدولة الساعين إلى بناء مشاريعهم السكنية أو التجارية الخاصة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتقاء وجهاً لوجه مع ممثلي كبريات شركات الهندسة والاستشارات والمقاولات المحلية، فضلاً عن نخبة من الخبراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان والجمعيات المهنية المتخصصة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، إضافة إلى البنوك وشركات خدمات التمويل العقاري، وغيرها من المجالات المرتبطة بقطاع الإسكان والعقار ومختلف المجالات ذات الصلة بالبناء والتشييد.

ودعا المواطنين الحاصلين على دعم حكومي لبناء مساكن والساعين لبناء مساكن خاصة بهم والراغبين بصيانة وتوسعة مساكنهم القائمة، إلى عدم تفويت الفرصة وزيارة معرض «ديكوبيلد 2018» في دورته الثانية، للتعرف والاطلاع عن قرب على أحدث وآخر التقنيات والحلول والبرامج في مجال قطاع الإسكان والبناء، والتزود بكل احتياجات المشاريع العقارية وخاصة الذكية والخضراء منها، والاستفادة من العروض والأسعار التنافسية التي تسهم في تقليص نفقات مشاريعهم وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة.

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نهاية الشهر الجاري مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل المعرض، حيث وجهت الدعوة للشركات العاملة في مجال مواد البناء والإنشاء والمقاولات والاستشارات الهندسية والأثاث والمفروشات والألمنيوم والزجاج وإدارة المشاريع والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب استشاريي التصميم الداخلي ومقاولي الزراعة والحدائق وأحواض السباحة، للمشاركة الفاعلة في «ديكوبيلد 2018» الذي سيقام في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي.

رعاية

ويعد «ديكوبيلد» الحدث الأهم من نوعه على مستوى الدولة سواء لأصحاب المشاريع الخاصة والمقبلين على البناء وللمقاولين. ويقام برعاية برنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية دبي واقتصادية دبي ودائرة الإسكان في حكومة الشارقة وبلدية الشارقة وجمعية المهندسين في الدولة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب كل من مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام كرعاة إعلاميين، وبحضور العديد من الدوائر والجهات الحكومية من مختلف إمارات الدولة.