36 ألف مسافر و2318 حركة جوية عبر مطارات الدولة يومياً

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

بلغ عدد مستخدمي مطارات الدولة في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 98 مليون مسافر بمعدل 36 ألف مسافر يومياً، في حين سجلت أجواء الدولة 631.1 ألف حركة جوية بمتوسط 2318 حركة يومياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات، أن عدد المسافرين عبر المطارات المحلية خلال سبتمبر الماضي بلغ 10.3 ملايين مسافر موزعين بين 2.67 مليون مسافر قادم و2.15 مليون مسافر مغادر و5.5 ملايين مسافر ترانزيت.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي استحوذ على 73% من أعداد المسافرين، حيث استخدم المطار نحو 71.6 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، فيما سجل مطار أبوظبي 17.18 مليون مسافر، و8.14 ملايين عبر مطار الشارقة و677.7 ألف عبر مطار آل مكتوم و343.7 ألف مسافر موزعة على باقي المطارات. وسجلت أجواء الدولة 69549 حركة جوية خلال سبتمبر.