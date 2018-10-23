«دل إي إم سي» تستعرض نجاحات المرأة في قطاع التكنولوجيا بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

استضافت «دل إي إم سي»، جلسة حول «المرأة والتكنولوجيا»، سلطت الضوء على المرأة الناجحة في المهن المتعلقة بالتكنولوجيا في الإمارات بصفتهن متحدثات ومشاركات. وذلك ضمن منتدى «دل تكنولوجيز» في دبي.

جمعت الجلسة نساء من داخل «دل إي إم سي» وخارجها لمناقشة موضوعات تتضمن الإنجازات والتحديات والحقائق الأخرى التي تواجهها المرأة في أماكن العمل التكنولوجية. شارك في الجلسة منال أنصاري، نائبة رئيسة مؤسسة (المرأة العربية في الحوسبة) ومديرة الابتكار في «بنك الإمارات الوطني»، والدكتورة هدى خزيمي، مدير مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، ورئيس جمعية الإمارات الرقمية لدعم المرأة المتحدثتين الرئيسيتين.

وتضمنت الجلسة حلقة نقاش مع النساء اللاتي تتولى مناصب قيادية في مجال التكنولوجيا، منهن عبير الراوي، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونسرين سالم، مهندسة البيانات الكبيرة ومدير البرامج في هيئة الطرق والمواصلات، وجينيفر لين، استشاري حر في الأمن السيبراني، وباتريشيا فلوريسي، نائب رئيس ورئيس قسم التكنولوجيا عالميا في «دل إي إم سي».

وأدار الجلسة هايدي نصير، مدير التسويق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، في شركة «دل إي إم سي».

ورجّحت هايدي نصير أن تنجح الشركات التي تتمتع بطرق متنوعة في الإدارة، بتطوير منتجات مبتكرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخلق الحاجة إلى وضع نهج شامل من شأنه زيادة اهتمام النساء بدراسة العلوم والتقنيات، وقالت: "يُعد التنوع والشمولية في دل تكنولوجيز أمرين ضروريين يدعمهما العديد من المبادرات، لذلك فإن استضافة الجلسة تشكل فرصة عظيمة لمنح المرأة منبراً للتحدث عن التحدّيات.