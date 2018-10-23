المصدر: دبي - وام

أعلنت «اتصالات»، إطلاق «جائزة اتصالات للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018» لإبراز الإنجازات المميزة للشركات والأفراد العاملين في هذا القطاع المهم في الإمارات.

وتم تخصيص الجوائز لسبع فئات من الشركات العاملة في هذا القطاع المحوري الاستراتيجي وإنجازات أصحابها، وهي جائزة الشركة الصغيرة والمتوسطة، وجائزة التحوّل الرقمي، وجائزة الشركة الناشئة، وجائزة الابتكار المميز، وجائزة التأثير الاجتماعي الإيجابي، وجائزة الريادة الشابة، وجائزة الإبداع التقني.

وقال عصام محمود نائب رئيس أول لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: إن الجائزة تأتي في إطار تعزيز مبادراتنا كإحدى المؤسسات الكبرى المساهمة في تكوين ونمو قطاع الأعمال في الدولة.