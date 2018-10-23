985 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 985 مليون درهم، حيث تم تسجيل 195 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 88 مليوناً و176 مبايعة للشقق والفلل بـ 209 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 17 مليوناً.

وسجلت الرهونات 688 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 569 مليوناً و40 رهن فلل وشقق بقيمة 119 مليوناً أهمها في الثنية الأولى بقيمة 200 مليون ورهن في مردف بقيمة 137 مليوناً.