«سيتي لاند مول» يُعيّن «فينديكو» استشارياً لتسليم متاجر التجزئة

المصدر: دبي- البيان

عيّن «سيتي لاند مول» الذي يقع بالقرب من القرية العالمية، شركة فينديكو للاستشارات للقيام بمتابعة كافة أعمال الديكور والتجهيزات الخاصة بمختلف المتاجر وإنجازها في المواعيد المحددة استعداداً للافتتاح.

وتعتبر «فينديكو» واحدة من كبار الشركات الاستشارية في العالم، وأوكلت لها مهمة متابعة المراحل المتقدمة لإنجاز المول والتنسيق بين المستأجرين للتأكيد من التزامهم بالجدول الزمني الذي حُدد مسبقاً لافتتاح المول وتلافي أي تأخير محتمل.

وسيكون كارفور هايبرماركت إحدى العلامات التابعة لماجد الفطيم للتجزئة أول متجر يفتح أبوابه في مركز التسوق قبل نهاية العام الجاري. ويحتضن المول عدداً من المراكز الترفيهية ودار الأثاث الاسكندنافية «يوسك». وعملت «فينديكو» على ضمان تسليم 65 مركز تسوق ومطاراً حول العالم في المواقيت المحددة.