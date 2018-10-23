«أير بي إن بي» يتوقع عملاء أكثر خلال إكسبو 2020 دبي قياساً بميلانو 2015

المصدر: دبي- البيان

توقعت منصة «أير بي إن بي»، الموقع الإلكتروني العالمي لتأجير واستئجار الوحدات السكنية للضيافة، استقطاب عملاء أكثر خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020» وذلك مقارنة بالدورة السابقة من المعرض العالمي عام 2015 في ميلانو الإيطالية.

وبينت في تقريرٍ خاصٍّ بها أن خيارات الإقامة المتاحة والمعروضة على الموقع التي بلغ عددها 11,200 استقبلت حوالي 339 ألف زائرٍ من داخل إيطاليا ومن الدول الأخرى، مع معدل إقامة بلغ ثلاث ليال.

وأشار التقرير إلى أنّ 8,400 مستضيف في ميلانو رحّبوا بزوار المدينة الذين نزلوا في وحداتهم المعروضة على «أير بي إن بي» مقابل حوالي 93 يورو (390 درهماً) لليلة الواحدة، ممّا مكّن المنازل المضيفة مجتمعةً من الحصول على ما يقارب 33 مليون يورو (140 مليون درهم) خلال أشهر انعقاد المعرض.

إلّا أنّ أعداد زوار ميلانو خلال أشهر المعرض في 2015 ارتفعت بنسبة 16% قياساً بالفترة ذاتها من 2014، ما يشير إلى أن دبي قد تشهد منحى مشابهاً.

ولا تقتصر ميزة الوحدات السكنية المدرجة في الموقع على كونها مصدر دخل هاماً لأصحابها، وتعزيزها لخيارات الإقامة، بل تؤكد الإحصائيات في التقرير أنّها قد أثرت بشكلٍ إيجابي على البيئة خلال أشهر استضافة «إكسبو 2015 ميلانو».

حيث تشير الدراسات إلى أن النزول في وحدات مدرجة على الموقع بدلاً من خيارات الإقامة التقليدية في ميلانو 2015 أثمر عن وفورات في الطاقة بما يعادل استهلاك 4,000 بيت، وترشيد استهلاك المياه بما يعادل 63 حوض سباحة أولمبياً، والحد من النفايات بما يعدل 560 طناً، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يعادل ما تطلقه 11,400 سيارة.

أهداف الاستدامة

وتأتي هذه الدراسات في وقتها المناسب، إذ تشير إلى أن 99% من مالكي الوحدات المدرجة على «أير بي إن بي» خلال «إكسبو 2015» اعتمدوا في وحداتهم ممارسات صديقة للبيئة لا تعتمدها غالباً خيارات الضيافة التقليدية.

وفي هذا الإطار، قد يساهم الموقع في تحقيق أهداف الاستدامة التي تنشدها حكومة الإمارات في إطار خطتها لـ«إكسبو 2020» نظراً لحرص المستضيفين في شتى أنحاء العالم على إتاحة خيارات صديقة للبيئة واجتذاب المسافرين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة.

منافع

خلصت دراسة التأثير البيئي لموقع «أير بي إن بي» إلى أن مشاركة المنازل من شأنها تحقيق منافع ملموسة مقارنةً بالفنادق، حيث إن عملاء الموقع يستهلكون كهرباء أقل بنسبة 63-78% ومياهاً أقل بنسبة 12-48%، ويطلقون انبعاثات غازية أقل بواقع 61-89% قياساً بنزلاء الفنادق.