شراكة لتحفيز جهود التحوّل الذكي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «لينوفو»، أمس، دخولها في شراكة مع «شركة إميتاك إنتربرايز سوليوشينز» المتخصصة في تقديم خدمات وحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك لتحفيز جهود التحول الذكي في الإمارات.

ووفقاً لشركة البيانات الدولية «آي دي سي» لتحليلات القطاع، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق السنوي على مبادرات التحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا 38 مليار دولار بحلول 2021، وسيتسارع التحول بفضل الاعتماد واسع النطاق على تقنيات المنصة الثالثة مثل السحابة وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والواقع الافتراضي وغيرها.

وتستعد لينوفو للدخول في عصر «التحول الذكي» من خلال أجهزتها الذكية والبنية التحتية التي ستنشئ أفضل تجربة مستخدم للعملاء في الإمارات والمنطقة عموماً.