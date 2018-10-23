«ديبا» تفوز بمشروعين بقيمة 150 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ديبا لحلول وأعمال الديكور الداخلي فوزها بمشروعين بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون يورو (أكثر من 150 مليون درهم). جاء ذلك بعد حصول فيدر، الذَراع الأوروبية لمجموعة ديبا على حزمة تجهيزات داخلية كاملة لمشروعين جديدين لبناء اليخوت الفاخرة.

وفيدر، تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وهي متخصصة في تقديم حلول تجهيزات الديكور الداخلية لليخوت الفاخرة، والطائرات الخاصة، وتجهيزات المساكن. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديبا» هاميش تيرويت: الفوز بهذه العقود هو تأكيد على ثقة عملائنا بفيدر وديبا.

ويعتبر الفوز بحزمة التجهيزات الداخلية لليخوت الفاخرة دليلاً على إنجاز فيدر للمشاريع في الوقت المناسب مع جودة الأعمال، مضيفاً إن حجم أعمال فيدر المتراكمة يبقى في مستويات قياسية، كما أنها في أتم الاستعداد لتلقي مشاريع جديدة.