«جافزا» تروّج لعناصر الجذب في معرض سيال باريس

المصدر: دبي - البيان

تشارك المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في معرض سيال 2018 الذي انطلق في باريس، لجذب الانتباه العالمي باعتبارها الوجهة المفضلة لصناعة الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية. ويشهد الحدث العالمي الأكبر للأغذية والمشروبات والذي انطلق أول من أمس، استعراض موانئ دبي العالمية وجافزا عناصر الجذب لديها من خلال المشاركة ضمن جناح مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

ولطالما كانت الإمارات مركز اهتمام مصدري الأغذية حول العالم. ومن المتوقع أن يصل استهلاك الأغذية في الإمارات إلى 59.2 مليون طن بحلول عام 2021، من 48.1 مليون طن في عام 2016، بحسب تقرير الصناعات الغذائية الإماراتية لعام 2017.

إلهام غذائي

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: يرفع معرض سيال الذي ينعقد في باريس هذا العام شعار مصدر الإلهام الغذائي. بالتوازي، شكلت المنطقة الحرة لجبل علي الرائدة ضمن محفظة موانئ دبي العالمية مصدر إلهام صناعة الأغذية في دبي لــ 35 عاماً.

فالغذاء هو ثاني أكبر صناعة في الإمارات وعلى مستوى دول التعاون. وعلى مر السنين تعتبر جافزا أفضل قاعدة إقليمية والأكثر كفاءة للعلامات التجارية العالمية، حيث برزت الشركات الأوروبية للأغذية والمشروبات بين مستثمريها في قطاع الأغذية والزراعة.

وأضاف: بوصفها ممكن التجارة العالمية، تفخر موانئ دبي العالمية بنجاح جافزا كمركز ووجهة مفضلة لشركات الأغذية والمشروبات الأوروبية. وحيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط من بين أسرع المناطق نمواً في هذا القطاع، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 6.3% سنوياً خلال الفترة من 2018-2022.

وننتهز هذه الفرصة لدعوة مجتمع الأعمال الدولي في قطاع الأغذية والمشروبات وجميع الصناعات ذات الصلة لزيارة دبي وجبل علي، واستكشاف فرص التوسع في الأعمال والأسواق الإقليمية لأكثر من ملياري نسمة.

وتضم جافزا 505 شركات أغذية ومشروبات من 64 دولة، وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 39% من عملاء هذه الشركات، كما أن من بينها 92 شركة أوروبية تنتج 151 ألف طن متري من التجارة بحسب إحصائيات عام 2017.

يشغل قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات التخزين والمساحات المكتبية في المنطقة الحرة، ويعمل فيها 1،490 شخصاً. فيما تعتبر المشروبات على أنواعها أكبر المواد المتداولة بنسبة 48 في المئة من إجمالي إنتاج القطاع، يليها منتجات الكاكاو والألبان.

وصناعة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية واحدة من أفضل 5 قطاعات أداءً في جافزا، تولد 3.5 ملايين طن متري من التجارة بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد ساهمت مجتمعة بنسبة 18 في المئة من إجمالي تجارة القطاع في دبي من حيث الحجم و16 في المئة من حيث القيمة. قطاع المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية يوظف أكثر من 6550 شخصاً، أو ما يقارب 5% من إجمالي القوى العاملة في المناطق الحرة.

علامات

تشمل أهم العلامات التجارية الموجودة في جافزا: يونيليفر، نستله، هاينز، الخليج للسكر، مجموعة شركات الأكوزاي، مارس، ماكورميك، دون، جريفيث فودز، هنتر فودز، بايارا، شركة الخليج للصناعات الغذائية، كاليفورنيا جاردن، فونتيرا، وماستر بيكر.