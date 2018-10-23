«إيجل هيلز» تحصد «جوائز العقارات العربية 2018»

المصدر: دبي- البيان

فازت «إيجل هيلز»، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بثلاث جوائز خلال حفل توزيع «جوائز العقارات العربية 2018» التي تعتبر جزءاً من «جوائز العقارات الدولية».

وحصل مشروع «شاطئ الفجيرة» على جائزتي «أفضل مشروع متعدد الاستخدامات» و«أفضل مشروع سكني في الفجيرة»، بينما فاز «ذي بالاس شاطئ الفجيرة» بجائزة «أفضل تصميم وبناء لفندق جديد في الفجيرة».

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: سيسهم مشروعا «شاطئ الفجيرة» و«ذي بالاس شاطئ الفجيرة» في تسليط الضوء على واحدة من أجمل إمارات الدولة، نظراً لثقافتها الغنية ومناظرها الطبيعية الخلّابة. وإمارة الفجيرة تقف على أبواب مرحلة جديدة من الازدهار.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة من 80 خبيراً مختصاً تقييم المرشحين واختيار الفائزين.