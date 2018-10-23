«ماج للتطوير»: بيع 2887 وحدة بـ3 مليارات درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماج للتطوير»، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، بيع 2887 وحدة، تضم استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى وحدات تاون هاوس من غرفتين و3 غرف نوم، في العديد من مشاريعها بدبي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات درهم.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «أصبحت دبي تمثل قلب العالم العقاري، بفضل وجود الخدمات والضمانات التي توفرها الإمارة للمستثمرين.

مشاريع متعددة

وتمكنت الشركة من بيع 2887 وحدة في عدة مشاريع، بما في ذلك «ماج آي»، المجمع السكني المستقل والمسور بالكامل في منطقة ميدان بمدينة محمد بن راشد ديستريكت 7، و«ماج 318»، البرج السكني متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج التجاري، و«ماج إم بي إل ريزدنس» في أبراج بحيرات الجميرا في المنطقة كيه 2، و«ماج 5 بوليفارد» و«ماج 5» في دبي الجنوب، و«بولو تاون هاوسيز» و«بولو ريزيدنسيز» في ميدان. ويعتبر هذا دليلاً على تنوع محفظة الشركة، واهتمام المستثمرين إزاء مختلف أنواع الوحدات السكنية في دبي.