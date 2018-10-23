انطلاق «سوق البيع من صندوق السيارة» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان الموسم الثاني من فعالية «سوق البيع من صندوق السيارة» والتي تقام على كورنيش عجمان مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال الفترة من 18 أكتوبر 2018 وحتى 15 مايو 2019.

ويعد «سوق البيع من صندوق السيارة» تقليداً بريطانياً مشابهاً لساحات البيع وسوق الأغراض المستعملة، حيث يقوم البائعون بعرض العديد من المنتجات المستعملة بأسعار مخفضة، وتشمل المعروضات الملابس، والكتب، والألعاب، والعديد من السلع الأخرى، وذلك من خلال صناديق سياراتهم.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للدائرة: «تشكل فعالية سوق البيع من صندوق السيارة، إحدى الفعاليات المبتكرة بالإمارة والتي تتيح للجميع فرصة الحصول على صفقات مذهلة بأسعار مناسبة».