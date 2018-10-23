شهادات وتراخيص أصدرتها دائرة النقل في أبوظبي خلال معرض القوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

ذكرت دائرة النقل في أبوظبي أنها قدمت عدداً من خدماتها في قطاع النقل البحري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، للمتعاملين من مؤسسات وأفراد عبر المنصة الخاصة بها خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي أقيم خلال الفترة من 17 - 20 أكتوبر الجاري على القناة المائية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ومن بين الخدمات التي قدمتها الدائرة عبر منصتها في المعرض وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذات الصلة، خدمة إصدار شهادة عدم ممانعة لتسجيل وترخيص الدراجات المائية.

وقال القبطان مكتوم الحوقاني، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في دائرة النقل، إن مشاركة الدائرة في المعرض إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، جسدت الإرث الغني للتراث البحري في أبوظبي، وواكبت الإقبال المتزايد من الجمهور على الخدمات الترفيهية والرياضية في مياه الإمارة، والنمو الحاصل في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة التي تنظر إلى أبوظبي كوجهة جاذبة توفر بيئة بحرية آمنة ومناظر طبيعية خلابة.

وأضاف إن المعرض شكل فرصة مثالية للدائرة لاستعراض خدماتها ومشروعاتها في قطاع النقل البحري أمام الشركات المشاركة في المعرض والزوار من مختلف شرائح المجتمع، والتواصل مع الشركاء مما يعرفهم عن قرب بالخدمات التي تقدمها الدائرة في هذا المجال، ويعزز وعي الجمهور والشركات العاملة في مجال النقل البحري حول التشريعات في قطاع الملاحة البحرية وإرشادات الأمن والسلامة لمرتادي البحر، خاصة وأن المعرض استقطب آلاف الزوار وشارك فيه نحو 270 شركة عارضة من 25 دولة تستعرض خدماتها ومنتجاتها.