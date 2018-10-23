«سي إن إن»: أبوظبي وجهة مائية ساحرة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن إن» أبوظبي بأنها وجهة مائية ساحرة، مشيرة إلى أنها تتيح لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المائية الممتعة التي تحقق أقصى استفادة من شمس أبوظبي المشرقة دوماً.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً عن أبرز المعالم السياحية والوجهات الترفيهية في أبوظبي، واستعرضت بعضاً من الأنشطة الترفيهية المتاحة هناك، وركزت بصفة خاصة على الأنشطة المائية كحدائق الألعاب المائية مثل حديقة «ياس ووتروورلد» في جزيرة ياس، ورحلات صيد اللؤلؤ في السفن التراثية التقليدية، والجولات الترفيهية على متن قوارب «الكاياك»، وغيرها.

واستطلعت «سي إن إن» في تقريرها آراء مجموعة من السياح على شواطئ أبوظبي، والذين أكدوا أن أبوظبي توفر لهم مجموعة من أمتع الأنشطة المائية في العالم.