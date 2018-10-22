تصريح موانئ دبي العالمية حول استقالة رئيس "فيرجن هايبرلوب ون"

المصدر: البيان الالكتروني

قالت موانئ دبي العالمية بعد إعلان شركة "فيرجن هايبرلوب ون" عن استقالة السير ريتشارد برانسون من رئاسة الشركة، ستبحث الشركة عن رئيس جديد لها ليتولى قيادة المرحلة القادمة من تطور الشركة بصفتها شركة رائدة في مجال تقنية الهايبرلوب، وصرح سلطان أحمد بن سليم، العضو في مجلس "فيرجن هايبرلوب ون"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية- المساهم الاكبر في مشروع هايبر لوب ون قائلاً :" باعتبارنا أول المستثمرين في ميناء جدة منذ 20 عاماً فإننا ملتزمون بدعم جهود المملكة في تطوير اقتصادها، ولا شك أن التجارة والبنية التحتية هما أركان رئيسية في دعم النمو بالإضافة الى التقنية والأتمتة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة من أجل استكشاف الفرص الجديدة لهذا النمو، ونحن بصفتنا شركاء للحكومة السعودية فإننا ملتزمون بدعم الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها السنة الماضية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وبهذا فإننا نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة التي تحقق مصلحة الجميع.

وقالت موانئ دبي العالمية إنها المساهم الاكبر في شركة "فيرجن هايبرلوب ون" لأنها تدرك الحاجة الى شبكة شحن هايبرلوب تحت مسمى كارغو سبيد تلبي متطلبات الشحن بسرعة كبيرة حول العالم، فهذه التقنية تخدم رؤيتنا في تسهيل التجارة الذكية حول العالم.

وكانت أعلنت شركة فيرجن هايبرلوب ون اليوم أن السير ريتشارد برانسون قد قرر الاستقالة من منصبه كرئيس للشركة بسبب ما يتطلبه هذا الدور من وقت وتفرغ والتزام، وقد لعب السير ريتشارد دوراً مهماً في نمو وتطور الشركة،

وسيظل من أكبر الداعمين للمشروع الرائد وللشركة، وتتمتع الشركة بموقف قوي ولذلك فقد حان الوقت لرئيس جديد ليكمل مسيرة التطور والنمو في الشركة.

و قال السير ريتشارد:" للمرة الأولى منذ عشرين عاماً أتولى منصب رئيس شركة وذلك كان العام الماضي عندما توليت مهامي رئيساً لشركة هايبرلوب لمساعدتها في المضي قدماً في مرحلتها الانتقالية، وقد قمنا بتوقيع اتفاقيات مهمة في الهند واسبانيا ونعمل مع عدد من الولايات الأميركية لتطوير هذه التقنية المتميزة، في هذه المرحلة من نمو الشركة وتطورها فإنني أرى أنها بحاجة إلى رئيس متفرغ بدوام كامل يقودها يستطيع التركيز بشكل أفضل على أعمال الشركة وفرصها، فمن الصعب علي الإيفاء بهذه الالتزامات لأنني أخصص الكثير من وقتي للمشروعات الخيرية ولإدارة الكثير من الأعمال في مجموعة فيرجن".