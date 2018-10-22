إطلاق الهوية المؤسسية لمنطقة عجمان الحرة ومنصاتها

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، صباح أمس الهوية المؤسسية الجديدة لمنطقة عجمان الحرة، والموقع الإلكتروني بحلته الجديدة وبوابة العملاء المطوّرة وتطبيقاً للهاتف المتحرك، وخدمات بلا انتظار على مدار الساعة، واطلع على الأهداف الاستراتيجية والرؤية للمنطقة ومشاركتها في تحقيق رؤية عجمان 2021، والخدمات الجديدة التي تقدمها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين.

كما استمع لشرح قدمه مسؤولو القطاعات بمنطقة عجمان الحرة عن الخدمات الجديدة للعملاء والشركات ومستهدفات المنطقة في عملية النمو والتطور وخطط المنطقة، لاستقطاب المستثمرين والمجالات المستهدفة، وذلك بحضور فاطمة سالم مديرة منطقة عجمان الحرة بالتكليف، وشيخة عبدالله سعيد النعيمي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستثمار، وبشاير الكميتي المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية.

استشراف المستقبل

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة: إنه على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، قمنا ببناء سمعة مرموقة قوامها الجودة العالية في الخدمات والابتكار. ونحن فخورون جداً بهذا الإرث.

وأضاف: إننا نحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى استشراف المستقبل وبناء علامة تجارية جديدة والاستمرار في تحسين خدماتنا الرقمية لدعم مبادراتنا الاستراتيجية ليس في الحاضر فقط، بل للسنوات القادمة أيضاً.

وأكد أن استراتيجية المنطقة الحرة هي أن تكون أكثر تركيزاً على المستقبل، حيث تبذل جهوداً كبيرة لتنويع محفظتها في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، إضافة إلى التعليم والصحة والتجزئة. وتهدف هذه القطاعات والشراكات الجديدة إلى استقطاب مؤسسات جديدة، فضلاً عن إيجاد بيئة حيوية ومتكاملة لإمارة عجمان، تتميز بالقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز فرص التعاون.

كما تعتمد منطقة عجمان الحرة وجهة استراتيجية طموحة لتعزيز نموها، بما ينعكس إيجاباً على المسيرة التنموية لإمارة عجمان، عبر الدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في قطاعات مستهدفة جديدة.

الهوية الجديدة

وتعكس الهوية الجديدة للعلامة التجارية مواكبة التغيرات العصرية، وتستهدف المساهمة في تحقيق أهدافها التنموية وخططها التوسعية. وتتجلى الهوية المؤسسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الجديد (afz.ae)، فضلاً عن بوابة عملاء مطوّرة وتطبيق جديد للهاتف المتحرك. وتتيح البوابة المطوّرة للعملاء إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات من أي مكان في العالم، ما يقلل إلى حد كبير من وقت إنجاز المعاملات ويلغي الحاجة لزيارة المنطقة الحرة شخصياً.

وترمز الهوية الجديدة لمنطقة عجمان الحرة إلى مسار متواصل جديد يدفع المنطقة الحرة إلى الأمام ويدعم رؤيتها، وهي تعكس المكانة الرائدة للمنطقة الحرة في مجال التنمية الإقليمية. ويحتوي الرمز على عناصر رسومية مستمدة من الأحرف الأولى لاسم المنطقة باللغة الإنجليزية، وقد تم دمجها بعناية لابتكار هوية فريدة ومتميزة.

المنطقة الحرة

وتعتبر المنطقة الحرة هي اللاعب الأساسي في زيادة مؤشر المستثمر الأجنبي في الإمارة. وهي تعمل على تسهيل وتحفيز إعادة التصدير وتسهيل أعمال الشركات والمؤسسات.