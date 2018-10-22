«دبي الرقمية» تحقق سعادة العملاء

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي أطلقتها دائرة المالية للعام الثاني على التوالي، وتتواصل حتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من جميع الهيئات والدوائر الرسمية في دبي، التي تستهدف إحداث التحوّل الذكي الكامل في الإمارة، وسط تفاعل واضح من قبل المتعاملين، مما يؤكد أن دبي "الرقمية" نجحت في تحقيق سعادة العملاء.

بلدية دبي

وشارك داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام الدائرة المالية، وعدد من المسؤولين، أمس في انطلاق فعاليات الأسبوع في مركز الكفاف التابع للبلدية، الذي يهدف لتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية، للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية، في إطار الهدف الاستراتيجي المتمثل في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً والاستفادة من المميزات.

وقال أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال: «تسعدني مشاركة بلدية دبي في هذه المبادرة الخلاقة، التي تجسّد الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة من خلال تعزيز التوجه الذكي في الأداء المؤسسي للمؤسسات والهيئات الحكومية وإشراك المتعاملين في تعزيز هذه الرؤية، حيث تتماشى خطط وأهداف الدائرة مع رؤية الإمارات في التحول الإلكتروني والرقمي لما له دور في تنمية المجتمع بصورة ذكية ومبتكرة».

وأضاف خاطر النعيمي مدير إدارة مراكز البلدية، أن بلدية دبي مستمرة في تعزيز دورها بأداء رسالتها في الارتقاء بالعمل البلدي الخدمي وتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تطوير وابتكار سياسات متكاملة وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبّي احتياجات المجتمع، كما تحرص الدائرة بالتعاون مع شركائها في توحيد الجهود على تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية ذكية تجعل من مقومات الحياة أكثر سهولة ويسراً، ملبية احتياجاتهم المتعددة.

وبدأت البلدية تطبيق هذه المبادرة على أربعة مراكز خدمة مشتركة للبلدية في إمارة دبي، (مركز حتا - مركز الطوار - مركز المنارة - مركز الكفاف)، حيث تدخل بلدية دبي في المبادرة بأكثر من 350 خدمة حكومية تقدمها نحو 15 جهة حكومية وخاصة، وسوف تغلق 150 كاونتر خدمة في هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي قامت بتهيئة المتعاملين على استخدام القنوات الذكية لإنجاز المعاملات على مدى أسبوع كامل قبل بدء فعالية «أسبوع بلا مراكز خدمة» ولأيام متفاوتة في كل أسبوع منذ مطلع هذا العام، إلى جانب توفير أجهزة إلكترونية ذكية لاستخدامها في إنجاز معاملات الخدمات للمتعاملين خلال أسبوع الفعالية.

عبدالله البسطي وعبد الرحمن آل صالح وداوود الهاجري وعدد من المسؤولين خلال انطلاق فعاليات الأسبوع | من المصدر

أراضي دبي

وشاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في المبادرة تحت شعار: «أسبوع بلا انتظار.. بلا زحمة موقف.. يوم بلا أوراق»، وذلك تعزيزاً لإسهامها الفعّال في هذه المبادرة الحيوية. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد كانت أراضي دبي على الدوام من أوائل المساندين لهذا النوع من المبادرات التي تساعد على تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى الإسهام في إحداث التحوّل الذكي الكامل في الإمارة، حيث نركز على تقديم خدمات مترابطة وذكية عالية الجودة، للاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها الحلول التكنولوجية، وفي مقدمتها تسريع وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث نحرص على تشجيع المتعاملين على التحول إلى القنوات الذكية، للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات، لتكون دبي المدينة الأذكى في العالم».

وقال: «من دواعي سرورنا المشاركة ودعم المبادرة والعمل على إنجاح مقاصدها، ومن أهمها تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إنجاز المعاملات الحكومية. ومن شأن هذه الجهود مجتمعة من قبل مؤسساتنا ودوائرنا أن تؤدي إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

المدينة الأذكى

وأضاف أنه بالاعتماد على هذه الطرق، ستتحقق رؤية قيادتنا الرشيدة، ليس فقط لتحقيق التحوّل الذكي في خدماتنا، وإنما الوصول بدبي إلى صدارة المدن الأذكى والأسعد في العالم. وتعد أراضي دبي نموذجاً حياً لهذه الالتزام، ففي الآونة الأخيرة أطلقنا منصة «دبي ريست»، الأولى من نوعها في تقديم خدمات مهمة، حيث تساعد المستخدم على التحقق من عقاراته من خلال بصمة الوجه. ليس هذا فحسب، بل يمكن لمتعاملي الدائرة إنجاز جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات الدائرة الذكية بما يوفر وقتهم وجهدهم».

ويمكن لمتعاملي الدائرة إنجاز كل معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان في وقت قياسي وبشكل دقيق عبر منصة «دبي ريست» والقنوات الذكية، حيث يسهم اللجوء إليها في توفير الوقت والجهد والمال عليهم، لرفع مؤشر السعادة والرضا عن الخدمات التي تقدمها أراضي دبي لهم.

وأضاف: «تجسّد مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات لتصبح خدمات ذكية وإلكترونية لجميع المتعاملين، ويأتي دعم أراضي دبي لهذه المبادرة بهدف تشجيع المتعاملين على التحول للقنوات الذكية للحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية، وأكدت الدائرة التزامها لتحويل مجموعة من الخدمات عبر المنصة العقارية الذكية «دبي ريست» طوال أسبوع عمل كامل».

سلطان بن مجرن يستمع لشرح حول خدمات دائرة الأراضي | من المصدر

خدمات سلسة

من جانبه، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري: «يمكن لمتعاملي الدائرة استخدام خدمات الدائرة بطريقة سلسة وسريعة من خلال هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة الخدمة الذاتية»، مؤكداً جاهزية هذه القنوات، الأمر الذي سيُسعِدُ المتعاملين ويوفر عليهم الوقت وعناء التوجّه إلى الدائرة أو مراكز الخدمة، وسوف تسهم هذه الخطوة في دعم رؤية «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» الهادفة إلى إنهاء جميع المعاملات الورقية في التعاملات الحكومية، وذلك بعد عام 2021، مما سيلعب دوراً مهماً كذلك في الحفاظ على الموارد وترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.

وأوضح المري أن قائمة الخدمات التي يمكن للمتعاملين الحصول عليها من منصة «دبي ريست»: طلب إصدار شهادة بيان أملاك متعامل (شهادة لمن يهمه الأمر)، وطلب شهادة ملكية، وطلب تقييم عقار، وطلب إصدار خارطة، وطلب تسجيل الدعاوى الابتدائية، وطلب تسجيل دعوى نزاع، والاستعلام عن القضايا، وصحيفة الحالة الإيجارية، وتسجيل وتجديد عقود الإيجار، والحاسبة الإيجارية، وطلب إلغاء عقد إيجار، وبيان حالة مشروع (مشروعي)، وبيان المكاتب العقارية المعتمدة.

كما يمكن لمتعاملي أراضي دبي طلب تسجيل دورة في معهد دبي العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، كما يمكن طلب تسجيل دعوة تنفيذ من خلال الموقع الإلكتروني لمركز فض المنازعات أو التطبيق الذكي للمركز.

إقامة دبي

وتشارك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المبادرة، وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة، إن إقامة دبي تعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، مؤكداً حرص إقامة دبي على تعزيز مسيرة التحول نحو القنوات الذكية، حيث ستقدم الإدارة خدماتها عبر القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية حصراً اعتباراً من اليوم لغاية الخميس، وسيتم استقبال كل المعاملات من خلال الموقع الإلكتروني www.dnrd.ae والتطبيق الذكي للإدارة GDRFA DUBAI المتوفر عبر الأجهزة والهواتف الذكية، وذلك عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة لإقامة دبي، المتمثلة في مركزي الطوار والمنارة، حيث سيتم استقبال كل المعاملات من خلال هذين المركزين دون الحاجة للحضور الشخصي.

وأضاف المري أننا نشارك مع دائرة المالية في دبي على تنفيذ هذه المبادرة والعمل على إنجاحها بكل الطرق الممكنة لتظل مدينتنا في مقدمة أذكى وأسعد المدن في العالم، وذلك بعد النجاح التي حققته الإدارة في مشاركتها بالمبادرة الأولى العام الماضي، مشيداً بالمبادرة وتطويرها عاماً بعد عام، التي تعمل على تشجيع المتعاملين إلى التحول الرقمي والحصول على الخدمات الحكومية والاستفادة من المميزات التقنية في تسريع وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويحقق السعادة لهم.

هيئة الإقامة تجعل كافة خدماتها ذكية - من المصدر

صحة دبي

وحددت هيئة الصحة في دبي حزمة من خدماتها الذكية للمشاركة في هذه المبادرة. وأكدت أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة في دبي، أهمية هذه المبادرة التي تسهم بشكل فاعل في تشجيع المتعاملين على التحول للقنوات الذكية للحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر وسداد رسوم المعاملات الحكومية، وصولاً إلى حكومة بلا أوراق، لافتة إلى المبادرات والتطبيقات الذكية المتعددة التي وفرتها الهيئة لمختلف فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها المختلفة.

وقالت إن هيئة الصحة بدبي ماضية في جهودها للتحول الذكي لتمكين المتعاملين من إتمام كل إجراءات دفع رسوم بعض الخدمات عبر تطبيقاتها وقنواتها الذكية. وأوضحت الجسمي أن هيئة الصحة في دبي حددت حزمة من خدماتها الذكية للمشاركة بها في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» من خلال إدارتي التنظيم الصحي، والتعليم الطبي، حيث يمكن للمتعاملين دفع رسومها عبر القنوات الذكية، إذ تشمل المعاملات الإلكترونية المتعلقة بتحديد التراخيص المهنية الطبية للأفراد والمنشآت الصحية بكل أنواعها، والمعاملات الإلكترونية المتعلقة بحجز قاعات التدريب في المنشآت والمؤسسات التابعة للهيئة.

ودعت أماني الجسمي جمهور المتعاملين مع الهيئة والراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات خلال فترة المبادرة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة بدبي (www.dha.gov.ae).

8 خدمات في سوق دبي المالي

شارك سوق دبي المالي في مبادرة "أسبوع بلا مراكز خدمة" في خطوة تهدف إلى حث المزيد من المتعاملين على استخدام القنوات الذكية لإنجاز المعاملات، حيث سيقتصر إنجاز 8 خدمات في سوق دبي المالي على القنوات الذكية حصرياً.

تعكس المبادرة تضافر جهود الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي فيما يخص التحول الذكي وجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والتي تتوفر كافة خدماتها عبر قنوات ذكية متعددة.

عيسى كاظم

تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يوفر للمتعاملين قنوات الدفع الالكتروني لرسوم خدماته من خلال منصة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي. ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعة تنفيذها إلكترونياً من خلال تطبيق سوق دبي المالي للخدمات الذكية وكذلك من خلال صفحة الخدمات الالكترونية على الموقع الشبكي للسوق.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "في إطار حرصنا الدائم على مواكبة رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، يسعدنا المشاركة بفعالية في المبادرة للعام الثاني على التوالي، حيث يعد السوق في طليعة الأسواق الحريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير خدماته بسلاسة وفعالية".

وقد طور السوق في إطار استراتيجية "البورصة الذكية" العديد من الحلول المبتكرة التي مثلت نقلات نوعية في أساليب إنجاز الخدمة بقطاع الأسواق المالية. ونحن نشجع المتعاملين بصفة دائمة، وخلال أسبوع المبادرة بوجه خاص، على التوجه إلى القنوات الإلكترونية الذكية لإنجاز معاملاتهم. كما نثمن جهود دائرة المالية التي تعكس أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً."

وكانت مشاركة السوق في الدورة الأولى للمبادرة العام الماضي قد سجلت نجاحاً ملفتاً، إذ أبدى المتعاملون تفاعلاً كبيراً من خلال التحول إلى الخدمات الذكية، وارتفعت المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية بنسبة 63% خلال يوم المبادرة، الأمر الذي يعكس النجاح الكبير للمبادرة.