«سيدات أعمال دبي» ينظم 13 فعالية تدريبية

المصدر: دبي - البيان

يستعد مجلس سيدات أعمال دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتنظيم سلسلة من الفعاليات التدريبية المتنوعة لأعضائه يبلغ عددها 13 فعالية ستساهم في تعزيز مهارات عضوات المجلس وصقلها بشكلٍ يساهم في تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل.

وتأتي هذه الورش والدورات التدريبية ضمن أهداف المجلس بالمساهمة في دعم المرأة العاملة في بيئة الأعمال بإمارة دبي، وتزويدها بأحدث الخبرات والممارسات العالمية في مجالات عملها، وتمكينها في أبرز المواضيع ذات العلاقة بممارسة الأعمال وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها. وتغطي الورش التدريبية مجموعة واسعة ومتشعبة من المواضيع الهامة في سوق العمل وتتناول إحدى ورش العمل التي تنظم بالتعاون مع «مركز بومجرانيت» التركيز على القوة الذاتية للمرأة.

وتركز ورشة أخرى تنظم بالتعاون مع شركة «مايندفولنس الإمارات»على علم الوعي الذهني. ودورة تدريبية على يد الإعلامية العريقة إيثني ترينور، التي ستعرف الحاضرات على برنامج «جاك كانفيلد» العالمي المعتمد لركائز النجاح.

كما سينظم المجلس ورشة عمل حول مهارات الخطابة العامة وأدواتها المتنوعة.

ويتعاون المجلس كذلك مع «برويورتي مانجمنت» في ورشة تدريبية أخرى حول تعزيز الإنتاجية والكفاءة من خلال الاستخدام الأمثل لبريد العمل (مايكروسوفت أوتلوك).

وتزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي، وإيماناً من مجلس سيدات أعمال دبي بمسؤوليته الاجتماعية تجاه أعضائه والمجتمع، سينظم المجلس ندوة خاصة بالتعاون مع المتحدثة المعروفة نادين شماس للتوعية حول الوقاية من سرطان الثدي، الذي يؤثر في جميع فئات المجتمع.

واعتبرت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أن إنتاجية وكفاءة المرأة العاملة تكمن في قوتها الذاتية، وقدرتها على استخدام مواردها الذاتية في مواجهة التحديات المعاصرة، حيث إن قدرة المرأة على إدارة ذاتها، تعد الخطوة الأولى نحو صنع قيادات نسائية تتمتع بقدرات هائلة للتغيير والنجاح وفق آليات علمية أثبتت نجاحها في تطوير العلاقات الشخصية والمؤسسية بما يضمن الوصول للهدف، والرؤية بسلاسة ويسر، والتقليل من المعوقات والمخاطر.