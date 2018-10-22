«ذا أوبوس» يفتح أبوابه للشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة أمنيات العقارية عن مباشرة مبنى «ذا أوبوس» في دبي، استقبال الشركات والأعمال التجارية لتتخذ منه مقراً لها.

وتشمل قائمة الشركات، التي تعمل حالياً على تجهيز مكاتبها في المبنى، شركات كبرى من بين أكبر 500 شركة على مستوى العالم، ووكالات أعمال إقليمية، ما يؤكد جاذبية الطراز المعماري للمبنى الواقع بقلب منطقة الخليج التجاري وبرج خليفة. وقال محمد حميد، مدير عام التسويق والمبيعات في مجموعة أمنيات العقارية: تعمل حالياً عدة شركات على تجهيز مكاتبها في المكان.

ويضم «ذا أوبوس»، وهو من تصميم الراحلة زها حديد، أول فندق يحمل علامة «مي باي ميليا» في الشرق الأوسط، ومطاعم عالمية حاصلة على نجمة ميشلين، وشققاً سكنية ومركزا صحيا. وعملت أمنيات العقارية مع زها حديد على تصميم المشروع منذ 2008، حيث تم تصميمه على شكل مكعب تم تفريغه من الداخل ليصبح برجين بارتفاع 21 طابقاً. وسيتم خلال الربع الرابع من 2019 افتتاح فندق «مي باي ميليا». وقامت أمنيات العقارية، منذ تأسيسها في 2005، بتنفيذ مجموعة من المشاريع بقيمة تجاوزت 6.2 مليارات دولار.