«دبي مول» جوهرة تاج التسوق عالمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

نجح دبي مول منذ افتتاحه قبل 10 سنوات في 2009 بترسيخ مكانته في صدارة مراكز التسوق الشهيرة في العالم بوصفه الأكبر والأكثر تميزاً وتجدداً. ويقع دبي مول وسط مدينة دبي، بصفته أكبر وأهم وجهة للتسوق والترفيه، إذ يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. بمساحته الأرضية الداخلية التي تصل إلى 5.9 ملايين قدم مربعة، ويضم ما يصل إلى 3.77 م قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير وأكثر من 1,300 متجر للبيع بالتجزئة، مع متجرين واسعي المساحة ومتعدّدي الأقسام، هما - غاليري لافاييت وبلومينغديلز وأكثر من 200 متجر متخصص في بيع الطعام والشراب.

ويقدم دبي مول مزيجاً تجارياً لا مثيل له بالإضافة إلى خدمات الطعام والترفيه والاسترخاء العالمية الشهيرة. ذلك إلى جانب فاشن أﭬنيو المخصص لعرض الأزياء الراقية، والذي أصبح يشغل مساحة أكبر في دبي مول، ليتوّج بدوره كعاصمة الموضة في الشرق الأوسط. ومن الأقسام التجارية الأخرى في المول هو السوق، وهو قسم مُصمم بأناقة ليضم متاجر المجوهرات والإكسسوارات والملابس العربية التقليدية ومتاجر المصنوعات اليدوية وغيرها الكثير. ويضم المول واحدة من المناطق الفريدة المختصّة في أزياء الشارع، وهي ذا فيلدج التي تقبع في الهواء الطلق لتضفي روح الشارع الفعلية على تجربة التسوق بين العلامات التجارية المتخصصة في تصميم الدينم. وتكتمل روعة الأجواء بالأرصفة والممرات المزينة بالأشجار والمقاهي والمطاعم كمتمم لفكرة التسوق في الشارع وسط الأجواء الغنية التي تبعث على المرح والاسترخاء.

توسعة

وتشكّل توسعة فاشن أﭬنيو لمسة من التجديد إلى خيارات التسوق الفاخرة في دبي، حيث تضم أكثر من 150 متجراً فاخراً ومطعماً مميزاً منها ما يقدّم العديد من المنتجات والأصناف الشهيرة أو المستحدثة، ليصبح فاشن أﭬنيو بدوره وجهة التسوق الأكثر فخامة ورقياً في كافة أرجاء الشرق الأوسط.

دبي أكواريوم

ومما يميّز دبي مول الوجهة العالمية الرائعة دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية والتي تضم الآلاف من الحيوانات المائية ونفقاً ممتداً بزاوية 270 درجة، ليمنح الجمهور تجربة لا مثيل لها، إلى جانب ميزة العالم الافتراضي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. ولا ننسى الوجهات العائلية الشهيرة مثل كيدزانيا التي تجسّد مفهوم التعلم بمتعة الابتكار، إلى جانب ريل سينما الواسعة وحلبة دبي للتزلج، التي تشغل مساحة شاسعة ومذهلة. أما للزوار، فيوفر المركز سهولة الوصول إلى فنادق 5 نجوم المتصلة بالمول، مثل فندق العنوان دبي مول وفندق العنوان بوليفارد، مع الوصول المباشر إلى مترو دبي من خلال الجسر سهل العبور. وتأتي توسعة دبي مول في إطار السعي لاستقبال أكثر من 100 مليون زائر سنوياً ومن أجل الارتقاء بتجربة التسوق بالتجزئة ورفاهيات لايف ستايل والترفيه المقدمة إلى زوار المركز.