ورشة عمل لـ«سكاي نيوز عربية» عن الإعلام الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

نظم نادي دبي للصحافة بدعم من موانئ دبي العالمية جلسة تفاعلية ضمن برنامج «الصحافة الاقتصادية المتقدمة»، بالتعاون مع قناة سكاي نيوز عربية وبتقديم الإعلامية لبنى بوظة، رئيسة قسم الاقتصاد، حول كيفية استقاء الأفكار للقصص الاقتصادية، والتخطيط للتغطية اليومية، واختيار زوايا الكتابة، إلى جانب أهمية الإعلام الاقتصادي الكامنة في فهم المتغيرات الاقتصادية، وكشف ما وراء الخبر، والتأثير الاقتصادي المتوقع على حياة الأفراد والمؤسسات والحكومات.

لبنى بوظة خلال ورشة العمل | من المصدر

وقالت حصة كلنتر، مديرة تطوير المحتوى الإعلامي في نادي دبي للصحافة، إن دور الصحافة في إنجاح المهام الاقتصادية للمؤسسات المحلية والإقليمية أصبح لافتاً عبر التغطية والمصداقية التي تحدد مدى ثقة القارئ في الاقتصاد الإعلامي. وأضافت أن الجميع يدرك مدى أهمية الإعلام حيث إنه أصبح يلعب دوراً مهماً ومباشراً في مستقبل الشعوب، وصار له تأثير مباشر على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية، ويساهم في تغيير أنماط سلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن الروابط بين الإعلام والاقتصاد روابط قوية تتجاوز مفهوم الإعلام الاقتصادي بعد أن أصبح الاقتصاد جزءاً من صناعة الإعلام، والإعلام جزءاً من صناعة الاقتصاد.

ترابط

وأكدت مديرة تطوير المحتوى أن هذا الترابط تفرضه معطيات العصر الحديث ومنجزاته بفعل ما فرضته المتغيرات الاقتصادية في العالم، مما دفع الإعلام إلى تسخير كل طاقاته لمتابعة هذه المتغيرات باعتباره شريكاً في تحمل نتائجها السلبية والإيجابية. وأضافت أن الاقتصاد والإعلام في شراكة متعددة ودائمة، إذ يمكن للاقتصاد أن يصنع إعلاماً ناجحاً، كما يمكن للإعلام أن يصنع اقتصاداً ناجحاً، مشيرة إلى أن الإعلام قادر إذا أحسن استخدامه، على خلق البيئة الاقتصادية الجاذبة والوصول إلى التكامل الوطني والتنمية البشرية.

تعاون مثمر

من جانبها قالت مهرة اليعقوبي، مديرة التدريب والتطوير في سكاي نيوز عربية، إن التعاون المثمر بين سكاي نيوز عربية ونادي دبي للصحافة بات من الضروريات في قطاع صناعة الإعلام، وأضافت أن الدورات التدريبية لم تعد كسابق عهدها بل تطورت بشكل كبير من ناحية المحتوى وكيفية تقليص الدورات من حيث الزمان بحيث تكون أقصر مما كانت عليه ولكن الاستفادة تكون كبيرة، مؤكدة أن التعاون بين الطرفين يساعد في تبادل الثقافة الإعلامية بين الخبراء في عالم الاقتصاد.