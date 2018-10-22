فيديو إكسبو يغزو العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر «إكسبو 2020 دبي»، أول من أمس السبت، على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتسم بكثير من التشويق والمغامرة، حمل عنوان «سنتان لننطلق.. العالم في طريقه إلينا»، بهدف تسليط الضوء على إطلاق العد التنازلي لعامين على انطلاق الحدث، واستعراض الإنجازات المتواصلة التي تتم على أرض الموقع.

وأظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» للتفاعل الذي حققه المقطع مع المشاهدين، من خلال الحسابات الرسمية لإكسبو 2020، أنه حصد 3.36 ملايين مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك النسختين العربية والانجليزية للفيديو على منصة يوتيوب (2.4 مليون مشاهدة)، وإنستغرام (153 ألف مشاهدة)، وتويتر (787 ألف مشاهدة)، وفيسبوك (5800 مشاهدة).

واعتمد المقطع على أسلوب إخراجي مميز مع لقطات مثيرة تحبس الأنفاس، وبدأت لقطة البداية بتصوير قافلة تسير وسط الصحراء مع عبارة: «أعظم فكرة خطرت على بال البشر، هي أنه بإمكانهم أن يغيروا العالم»، لتنتقل الكاميرا إلى مواطنة تحيك بحب قطعة قماش لم تظهر معالمها بعد لتضعها بعناية في حقيبة جلدية وتسلمها لشخص آخر، لتظهر بعد ذلك طائرة عمودية تحلّق عبر الصحراء، ثم ما لبثت أن اقتربت من قمة برج خليفة وهي تخترق السحب بشموخ، لكن الطيار سلّم الحقيبة إلى الركاب الذين يتضح لاحقاً أنهم أعضاء في فريق المغامرات «إكس دبي»، وبعد تسلم الحقيبة وحفظها بأمان سارعوا إلى القفز فوراً من علو شاهق، ليشكّل كل منهم «طياراً نفاثاً»، وتوجهوا للتحليق عبر برواز دبي في لقطة رائعة.

وبعد الهبوط بسلام، تم تسليم الحقيبة لسائق سيارة صحراوية دفاعية الربع، واندفع السائق بسرعة ليقفز بالسيارة عبر موقع الإنشاءات في موقع إكسبو 2020 دبي، لكنه فتح نافذته الجانبية، وسلّم الحقيبة لسائق دراجة نارية كان يقود دراجته بالسرعة نفسها بشكل موازٍ، وفي لقطة أكروباتية مع حركات رياضة «الباركور» اختطفت فتاة الحقيبة عبر شقلبة هوائية من يد سائق الدراجة، وعبرت بسرعة البرق مكاتب إكسبو لتسلمها إلى شاب آخر واصل التنقل بين أبنية الموقع مع شقلبات هوائية، وتعلق برافعة بناء ليقفز بعدها من علو شاهق ليهبط في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو.

وتسلّم الحقيبة طفل إماراتي ليُخرج منها علم الإمارات ويرفعه باعتزاز على سارية تتوسط ساحة الوصل، وتحيط بها أعلام الدول المشاركة في الحدث. واختتم المقطع برسالة: «العالم في طريقه إلينا.. سنتان لننطلق 20 أكتوبر 2020».