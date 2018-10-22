«جوتيك» يبحث في دبي تحديات قطاع النفط

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي غداً انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» أبرز مؤتمرات الطاقة في المنطقة، تحت شعار «الابتكار وكفاءة القوى العاملة» في قطاع النفط والغاز باعتبار أن التقنية هي حجر الزاوية في رؤية الإمارات المستقبلية، الذي تنظمه شركة «دراجون أويل» التابعة لـ«إينوك»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المحاضرة الرئيسية أمام المؤتمر، حول «الموارد البشرية في النفط والغاز»، وأهم التحديات التي تواجه القطاع وسبل تجنبها، والمتغيرات الكثيرة في سوق النفط وزمن تذبذب الأسعار وأثرها على العاملين.

ويشارك في مؤتمر ومعرض «جويتك» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ما يزيد عن 75 شركة محلية وعالمية، ويعد منصة تهدف إلى إحداث تكامل فيما يتعلق بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات والتفوق التشغيلي لغرض إطلاق العنان للإمكانات الخفية باستخدام القوة العالمية في القطاع المعني.

وأكد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، ضرورة أن تتكيف صناعة النفط والغاز مع بيئة أسعار النفط الخام المتغيرة، ولهذا ينصب تركيز «دراجون أويل» في الوقت الراهن على مواءمة وتوجيه استراتيجيتها للتكيف مع الظروف الحالية، والتركيز على القدرة التنافسية للشركة، والتوجه نحو الابتكار في تقنيات النفط والغاز، ومواصلة تشغيل بيئة عمل آمنة ومستدامة مع التركيز على الانضباط في التكلفة لتحقيق أقصى قدر من الإدارة المالية.

استثمارات

وقال الجروان إن «دراجون أويل»، الشركة الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز، التابعة لحكومة دبي، تعتزم استثمار 13 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة في عدد من مناطق العالم ضمن استراتيجيتها المستقبلية، كما سيتم تطوير حقل الفيحاء في العراق بمبلغ 4 مليارات دولار تبلغ نسبة دراجون أويل منها 30%.

من جانبه، قال فريد الهاشمي المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض «جوتيك»، إن الدورة الثانية للمعرض ستناقش عدة عناوين مهمة، أبرزها تقنيات تحت السطح، وتقنيات الحفر، وهندسة المكامن وعلوم الأرض، والتميز في العمليات، والحقول الذكية المتكاملة، إضافة لمناقشة مسألة اعتماد التكنولوجيا الرقمية لفهم مدى الإمكانات الكاملة للأصول غير المستغلة، وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

أما بدرية خلفان، مديرة الموارد البشرية لدراجون أويل والمتحدثة الرسمية لمعرض ومؤتمر «جوتيك»، فقالت إنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم عدة ورش عمل فنية وتقنية مختصة في القطاع النفطي يقدمها مختصون ومهندسون ومسؤولون، إضافة إلى المحاضرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الدعوات تم توجيهها لشخصيات عالمية للمشاركة في هذا المعرض والمؤتمر. وأضافت بدرية خلفان أن شركات التكنولوجيا المحلية والدولية قدمت أحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة خلال الدورة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد عن 75 شركة محلية وعالمية.