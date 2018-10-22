15 ألف زائر لجناح «تنظيم الاتصالات» في «جيتكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشاركتها في الدورة الثامنة والثلاثين من أسبوع جيتكس للتقنية 2018 بتكريم مختلف الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الحكومة الذكية، والتي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات عديدة ذات صلة بقطاع المعلومات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وشهد جناح الهيئة إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث استقبل الجناح أكثر من 3000 زائر يومياً اطلعوا على مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة التي تستخدمها الهيئة في إطار سعيها إلى تطوير مجتمع رقمي متقدم وآمن في مختلف أرجاء الإمارات. ووصل عدد الزائرين الإجمالي لجناح الهيئة خلال فترة الأسبوع إلى أكثر من 15 ألف شخص وفق البيانات التي قدّمها نظام استشعار عالي التقنية طورته الهيئة بينهم 52٪ من الذكور و48٪ من الإناث، كما سجل نظام الاستشعار أقصى تدفق للزوار ما بين الساعة الثانية بعد الظهر والثالثة عصراً من كل يوم.

وعلى هامش مشاركتها في جيتكس، أبرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عدداً من مذكرات التفاهم مع أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية العالمية وكذلك مع عدد من الجهات الحكومية. وقال حمد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «سعدنا بالإقبال الكبير على منصة الهيئة، حيث كانت مشاركتنا هذا العام استثنائية ومميزة للغاية، إذ أعطت فكرة شاملة ووافية لزوارنا حول إسهامات الهيئة في مسيرة التحول الرقمي في الحكومة الاتحادية.

وكانت مشاركتنا لهذا العام تأكيداً على روح الشراكة والفريق الواحد الذي يضم الجميع في الجهات الحكومية، كما أكدت التعاون والشراكة مع القطاع الخاص متمثلاً في الشركات المحلية العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهودنا وخططنا المستقبلية للمساعدة في تطوير فضاء رقمي مستدام وآمن في الإمارات.

وأضاف: أسبوع جيتكس فتح أعيننا على آفاق جديدة ضمن مستقبل الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي سيمكننا من المضي قدماً في تحولاتنا الرقمية استناداً إلى بنية تحتية متطورة وإلى استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق السعادة للمجتمع.