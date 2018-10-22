بدء تأجير «وصل كريستال» في القوز

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إنجاز مشروع «وصل كريستال» في القوز. والذي سيوفر للمستأجرين 306 وحدات سكنية تضم 9 استوديوهات تتراوح مساحتها من 412 إلى 579 قدماً مربعة، و63 وحدة من غرفة واحدة تتراوح مساحتها من 741 إلى 898 قدماً مربعة، و54 وحدة أكبر من غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 900 إلى 983 قدماً مربعة، و168 وحدة من غرفتين بمساحة من 1102 إلى1278 قدماً مربعة، و3 وحدات من غرفتين بمساحة 1422 قدماً مربعة و9 شقق من 3 غرف تتراوح مساحتها بين 1495 - 1544 قدماً مربعة.

وتشتهر القوز بكونها مركزاً للعمل، وتنتشر فيها المعارض الفنية، وتعد من المواقع الحيوية في المدينة. وكان الهدف من تطوير المشروع توفير خيارات سكنية تناسب شرائح مختلفة من المقيمين ممن يتطلعون للإقامة في تلك المنطقة المركزية القريبة من الخيل مول وشارعي الخيل والأصايل، ما يسمح للسكان بالوصول بسهولة إلى كل أنحاء دبي.

وقالت زينب محمد، المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: يسهم «وصل كريستال» بالقوز في الحفاظ على حيوية المنطقة والارتقاء بها، بما يتناغم مع أهداف وصل الرامية إلى تلبية الطلب على كل أنواع الوحدات السكنية بكل مناطق دبي من قبل جميع الشرائح السكانية. ويسهم المشروع في تعزيز مهمتنا تجاه سوق العقارات بدبي عن طريق توفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات عملائنا. ويقع المشروع على مقربة من وجهات بارزة ومنها الخليج التجاري وداون تاون دبي وجميرا، ويجسد استراتيجية وصل لإعادة تطوير وتنشيط المناطق القديمة بالمدينة عبر تقديم عروض سكنية جديدة ومتكاملة في المناطق المهمة.