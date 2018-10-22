150 % نمو متوقع بالدورة المقبلة لمعرض أبوظبي للقوارب في 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف سعيد المنصوري مدير «آيدكس» الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي الأول للقوارب الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس أن اللجنة تلقت طلبات من جميع الشركات المشاركة في الدورة الأولى والبالغة 270 شركة لحجز أماكن لها في الدورة المقبلة المقرر عقدها خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2019.

وأوضح في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن اللجنة تتوقع أن تصل نسبة النمو في الدورة الثانية للمعرض إلى 150% سواء من حيث عدد الشركات والدول المشاركة أو مساحة المعرض، مشيرا إلى أن اللجنة ستضاعف حملاتها التسويقية خلال الشهور المقبلة لجذب دول جديدة للمعرض خاصة من قارة آسيا وبالتحديد اليابان والصين بعد النجاح الكبير الذي لاقته الدورة الأولى للمعرض.

نجاح فاق التوقعات

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها أن الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب «حققت نجاحاً فاق التوقعات وسلط الضوء على تنامي قطاع السياحة البحرية في أبوظبي ودوره الكبير في مسيرة التنمية في الإمارة».

وذكر أن المعرض الأول من نوعه في أبوظبي نجح في استقطاب 21.12 ألف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 270 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم ونخبة من الشركات المحلية الرائدة في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة والرياضات المائية والصيد على وجه التحديد، كما شهد المعرض إقامة مجموعة متنوعة وواسعة من الرياضات المائية والنشاطات البحرية والترفيهية التي احتفت بالتراث البحري الغني لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض أن المعرض شهد فعاليات كثيرة ومتنوعة على مدار أيامه الأربعة، حيث شهد اليوم الأول من المعرض إطلاق عدد من اليخوت والقوارب الفاخرة وغيرها من المعدات البحرية المقدمة من قبل أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث كشفت شركات «ريفييرا» الإماراتية وجلف كرافت ودلما مارين عن يخوتها وخدماتها البحرية. وشهد اليوم الثاني من المعرض إطلاق أول قارب صيد تمت صناعته من ألياف الكربون إيبوكسي في دولة الإمارات بطول 48 قدماً من شركة «الإمارات للقوارب»، فيما شهد اليوم الثالث إطلاق مجموعة من المنتجات التي يتم الإعلان عنها للمرة الأولى.

وشهد المعرض فعاليات ونشاطات مائية مثيرة منها رحلات بحرية باليخوت والقوارب الشراعية، بالإضافة إلى مسابقات صيد السمك إلى عروض الرياضات المائية مثل الجت سكي واللوح المائي الطائر.

مشاركون

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي حظيت به الدورة الافتتاحية من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب»، مثمنين الدور المحوري للحدث كمنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل المباشر مع نخبة الخبراء والرواد والمتخصصين في المجال البحري.