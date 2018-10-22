«اتصالات» تقدم باقة الزوار للقادمين عبر السفن السياحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» عن شراكتها مع «محطة أبوظبي للسفن السياحية» التابعة لموانئ أبوظبي لتقديم باقة الزوار، والتي تتضمن شريحة الهاتف المتحرك الخاصة بالزوار وقسائم خصومات حصرية لأطقم العمل والزوار القادمين إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية. ويمكن للزوار الحصول على هذه الباقة من مقر اتصالات داخل صالة المسافرين بمحطة أبوظبي للسفن السياحية.

وتعدّ «اتصالات» أول مشغّل يقدم هذا النوع من الخدمات المخصصة للزوار القادمين إلى أبوظبي. وبالإضافة إلى شريحة الهاتف الخاصة بالزوار، تتضمن الباقة قسائم خصومات على مجموعة واسعة من الأنشطة التي تضم وجهات ترفيهية ومطاعم وتسوق وغيرها من الخدمات. وتخطط محطة أبوظبي للسفن السياحية إلى توفير خدمات «اتصالات» ونقاط الوصول الأخرى للسياح القادمين إلى الإمارة.

وقال سلطان محمد الظاهري مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي: «نفخر بشراكتنا مع محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي من خلال إطلاق باقة الزوار، والتي تعد الأولى من نوعها لزوّار رحلات السفن البحرية في العاصمة أبوظبي.

كما نتشرف بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة للمساهمة في ترسيخ الصورة الحضارية التي تتفرد بها الدولة على خارطة السياحة ولتعزيز قطاع السياحة البحرية تماشياً مع توجهات القيادة لرفع مؤشر السعادة في الدولة. كما ويسعدنا أيضاً في إطار عام زايد أن نرحب بطريقتنا الخاصة بالزائرين لهذا البلد المضياف عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم من خلال تقديم باقة الزوار».

من جانبها، قالت نورة راشد الظاهري، مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية - موانئ أبوظبي: يسعدنا التعاون مع اتصالات لتقديم باقة الزوار كخدمة إضافية مقدمة لطاقم العمل والمسافرين عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية.