الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الرقابة على أسواق دبي

المصدر: دبي - البيان

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شراكة استراتيجية مع شركة «بوليان لاين» العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجهات الدورة الرابعة من برنامج «مسرعات دبي المستقبل»، والتي عملت اقتصادية دبي فيه على إيجاد الحلول التقنية من أجل المساهمة في رفع كفاءة العمل في مجال الرقابة والتفتيش بنسبة 25%، وبالتالي تعزيز السمعة العالمية والمكانة التجارية لإمارة دبي والدولة عموماً.

ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من خلال تلك الآليات إلى توفير أحدث الأنظمة الذكية والحلول التي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتعزيز الكفاءة في العمل وتوفير الوقت في آن واحد.

وجرى عقد الشراكة في منصة مسرعات دبي المستقبل في أبراج الإمارات، بحضور محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ونوان داهيجاسبيتيا، المدير التنفيذي، في شركة بوليان لاين، وممثلون من اقتصادية دبي والشركة.

وقال محمد لوتاه: تشهد إمارة دبي في الوقت الحاضر استشراف وصناعة مستقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، ومن هذا المنطلق نعمل في شراكتنا الحالية مع بوليان لاين، على تطوير التجربة التي يمر بها التاجر أثناء عملية التفتيش وجعلها أكثر سلاسة وسرعة دون عرقلة الأعمال التشغيلية للتاجر، إلى جانب ذلك ستساهم هذه البادرة في إثراء قاعدة البيانات الخاصة بالرقابة التجارية، وتضيف معلومات مهمة تساعد في وضع خطط ميدانية مستقبلية أكثر كفاءة بنسبة 25%.

تطوير الخدمة

وأضاف: يسعى القطاع إلى تطوير خدمة تقديم شكاوى المستهلكين، وذلك من خلال تقليل الوقت المستغرق لتقديم الشكوى عبر التطبيقات الذكية وتحسين تجربة المستهلك، إلى جانب تطوير نظام ميداني للمفتشين، وذلك بخفض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة الميدانية.

تساهم مثل هذه الإنجازات في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والقاطنين في إمارة دبي لتتسم بالجودة والسرعة، الأمر الذي يعزز بدوره من موقع الإمارة على قائمة مؤشرات التنافسية العالمية لتتبوأ أعلى المراتب الدولية.

وأكد لوتاه أن المبادرة تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققها القطاع في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها: خدمة «الحماية الذكية» الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حل شكاوى المستهلكين وتمكينهم بإمارة دبي، وتطبيق «بوابة الملكية الفكرية» الذي يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مشيراً إلى أن القطاع مستمر في اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في سبيل توفير تجربة على مستوى عالٍ من الرضا والسعادة للمتعاملين.