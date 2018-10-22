15 مبتكراً إماراتياً وخليجياً بنهائي «رواد القصر»

المصدر: أبوظبي- البيان

تأهل 15 مبتكراً إماراتياً وخليجياً للمرحلة النهائية من مسابقة «رواد القصر» في نسختها الخليجية. ونظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع «المعسكر التدريبي» الخاص بتدريب رواد الأعمال المتأهلين في المسابقة وإعدادهم لعرض مشاريعهم المبتكرة، خلال الحفل الختامي للمسابقة أمام نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال المؤثرين حول العالم.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، كل من الأمير أندرو دوق يورك، الذي أطلق مبادرة رواد القصر العالمية في العام 2014، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من كبار الشخصيات المحلية والخليجية، الذين أثنوا على الدور الريادي الذي تلعبه المبادرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولـي عهـد أبـوظبـي نائـب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، في دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال المبتكرين في منطقة الخليج العربي.

وأكد حسين النويس، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الصندوق ومكتب الأمير أندرو دوق يورك، مؤسس رواد القصر العالمية، وتهدف إلى جعل رواد القصر منصة عالمية مثالية، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها، حيث نجح الصندوق بموجب هذه الشراكة في نقل تجربة رواد القصر العالمية إلى منطقة الخليج العربي، عبر النموذجين الإماراتي والخليجي من المسابقة، وجعلها من أهم البرامج المحلية والإقليمية الداعمة للابتكار، بما يعزز الدور الرائد الذي تنتهجه إمارة أبوظبي والدولة عموماً في دعم وتطوير المشاريع المبتكرة وريادة الأعمال.

وقال النويس: نقدم في صندوق خليفة لتطوير المشاريع مختلف أشكال الدعم لأصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة من أبنائنا، بما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وانتهت الجولات الترشيحية، بتأهل 15 متسابقاً، من بينهم 8 إماراتيين، و7 خليجيين من السعودية والبحرين. في حين سجّلت المسابقة بنسختها الإماراتية لهذا العام نسبة مشاركة عالية حيث وصل عدد المشاركين إلى 91 متقدماً، تم اختيار 63 منهم للانتقال إلى الجولتين الترشيحيتين الأولى والثانية.