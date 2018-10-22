«تراخيص» تنجز 77 ألف معاملة ذكية في 9 أشهر بنمو 73%

المصدر: دبي-البيان

سجلت عدد المعاملات، التي تمت عبر القنوات الذكية لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» قفزة، بواقع 73% إلى 77.5 ألف معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 الجاري مقارنة مع 44.8 ألف معاملة للفترة ذاتها للعام 2017 الماضي، وذلك على حساب التراجع الحاد لمعاملات دفع الرسوم يدوياً التي تتم عن طريق «منافذ الدفع التقليدية» والتي انخفضت إلى 545 معاملة مقارنة مع 33.7 ألف معاملة.



وشهدت التطبيقات والخدمات الذكية التي طورتها دائرة تراخيص إقبالاً كبيراً لإنجاز المعاملات نظراً لسهولتها وملاءمتها للمتعاملين لتوافرها في أي وقت ومكان، وبلغت عدد المعاملات عبر الدفع الإلكتروني 32.9 ألف معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 16.8 ألف معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 96%، فيما سجل عدد المعاملات التي تمت عن طريق حساب الدفع المسبق(E-wallet) 30.9 ألف معاملة مقارنة مع 26.6 ألف معاملة وبنمو 16%، كما وصل عدد معاملات دفع الرسوم عبر الخدمات الذكية وأجهزة الصراف الآلي لبنك دبي الإسلامي إلى نحو 2900 معاملة.



وقال عدنان العبار المدير التنفيذي لـ«تراخيص»: «يعكس التحول الجذري في ثقافة المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بالطرق الذكية عبر بوابات الدفع المبتكرة التي طورتها تراخيص، نجاح الدائرة في تعزيز منظومة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل بحلول ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن تراخيص ومن منطلق حرصها نحو المضي قدماً في استحداث وتطوير خدماتها الإلكترونية والذكية والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات ضمن استراتيجيتها، قامت بتطوير عدد من التطبيقات الذكية التي تتواكب مع رؤية تراخيص المستقبلية وإطلاق عدد إضافي من الخدمات المبتكرة لتصل إلى نحو 313 خدمة وعدد من التطبيقات الأخرى التي تتميز بتسهيل وتيسير الإجراءات و تقليل المدة إلى ثوان».



قنوات جديدة



قامت الدائرة بفتح قنوات جديدة للمتعاملين الراغبين في سداد رسوم الخدمات عبر توقيع اتفاقية مع شركة الأنصاري للصرافة واتفاقية أخرى مع بنك دبي الإسلامي، لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المباشر لمتعاملين الدائرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية، التي يتيحها البنك ومنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، وأجهزة الإيداع النقدي، وذلك تماشياً مع خطة دبي لتقليل عدد المراجعين.

وبموجب الاتفاقية يمكن لأكثر من 20 ألف متعامل مع الدائرة من تسديد مدفوعاتهم مباشرة بسرعة ويُسر من خلال الخدمات المصرفية الذكية، التي يوفرها البنك ووحداته المصرفية السريعة دون الحاجة للحضور شخصياً لمراكز الخدمة التابعة لتراخيص.