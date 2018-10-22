الإمارات وإيطاليا تستكشفان فرصاً استثمارية واعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل توسيع آفاق التعاون مع إيطاليا، وتعزيز جهود التواصل والتنسيق على الصعيدين الحكومي والخاص، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال لقاء معاليه في روما مع جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي، وعدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية، بحضور صقر الريسي سفير الإمارات لدى إيطاليا.

طاولة مستديرة

وناقش معاليه خلال اجتماع طاولة مستديرة، بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، على هامش منتدى الأعمال العربي- الإيطالي، سبل تعزيز الروابط ومد جسور التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإيطالي، بهدف استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في البلدين، وتمكين الجانبين من عقد مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية في مجموعة واسعة من القطاعات بما يعود بالمنفعة على اقتصاديي الدولتين.

جاءت هذه اللقاءات في إطار زيارة موسعة لوفد من الإمارات إلى إيطاليا شملت عدداً من المحطات والفعاليات الأخرى، وفي مقدمتها انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين حكومتي البلدين، ومشاركة الإمارات باعتبارها الدولة «ضيف الشرف» في الدورة الثانية من منتدى الأعمال العربي- الإيطالي.

ضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

آفاق واسعة

وأكد المنصوري أن الزيارة تفتح آفاقاً واسعة لدفع مسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات وبما يلبي تطلعات البلدين، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة والزراعة وغيرها، مشدداً على أهمية الاستمرار في تعزيز الحوار وتبادل اللقاءات والزيارات الرسمية لدفع التقدم الحاصل والاتفاقات التي يتم إبرامها خلال هذه الزيارة على الصعيدين الحكومي والخاص.

ووجه معاليه الدعوة للوزير ريا لزيارة الإمارات لمتابعة جهود التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم مصالح البلدين، مع العمل بصورة مشتركة على دعم دور القطاع في الجانبين وتسهيل أعماله في إقامة الشراكات والمشاريع المثمرة لتعزيز الاستفادة من قوة اقتصادي البلدين وفرصهما الغنية وتكاملهما الاقتصادي.

وحضر المنصوري اجتماع طاولة مستديرة بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الإيطاليين لمناقشة سبل تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال واستكشاف الفرص وبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد المنصوري في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع اهتمام الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيطاليا، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعبر عن عمق الشراكة بين البلدين، ولا سيما عبر زيادة التبادلات التجارية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين وصل خلال 2017 إلى أكثر من 7.9 مليارات دولار.

فرص استثمار

وأبدت الشركات الإيطالية اهتمامها بالفرص التي تطرحها الأسواق الإماراتية وحرصها على المضي في مناقشة واستكشاف فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض ممثلو الشركات الحاضرة في اجتماع الطاولة المستديرة أنشطتهم وخططهم وتطلعاتهم في ما يخص السوق الإماراتية وأهميتها بوابة إقليمية لأسواق المنطقة.

في سياق متصل، اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركتها ضمن وفد الدولة في الزيارة الرسمية إلى إيطاليا. وقال عبد العزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، إن مشاركة الدائرة يأتي من منطلق الحرص على الترويج وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص.

ووقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) مذكرة تفاهم مع «وكالة التجارة الإيطالية»، الهيئة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للشركات الإيطالية حول العالم، بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز مجالات الاستثمار الثنائي بين الإمارة وإيطاليا. وقع الاتفاقية محمد جمعة المشرَخ، المدير التنفيذي لـ (استثمر في الشارقة)، وستيفانو نيغرو، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية، بحضور المنصوري، ولويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

ترحيب

أعرب جيوفاني ريا، وزير المالية الإيطالية، عن ترحيب بلاده بوفد دولة الإمارات وعن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالي بمخرجات اللجنة المشتركة ولقاءات الأعمال والمنتدى العربي الإيطالي والتي من شأنها أن تعزز مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين وتعود على اقتصاديهما بروافد تنموية جديدة.

وأكد الوزير الإيطالي حرص بلاده على استمرار العمل المشترك ودفع جهود التعاون مع دولة الإمارات.