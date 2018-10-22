«نصر» يرفع إنتاج «أدنوك» إلى 3.5 ملايين برميل

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

استكملت «أدنوك البحرية» أمس بنجاح تركيب مرافق مجمع منشآت حقل نصر. وقالت الشركة في تغريدة لها على موقعها على تويتر «إن مجمع نصر الضخم يعد واحداً من أكبر المجمعات النفطية في العالم»، مشيرة إلى أن حقل نصر سيسهم في تحقيق هدف «أدنوك» برفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في نهاية العام الجاري.

ويضيف الحقل 65 ألف برميل يومياً، وتم تطويره على مرحلتين، وشملت المرحلة الأولى ضخ 22 ألف برميل عام 2015، بينما يتم إنتاج الكميات المتبقية ضمن مرحلة التطوير الشامل للحقل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأدنوك البحرية 1.4 مليون برميل نفط يومياً، ترتفع في نهاية 2018 إلى 1.6 مليون برميل، ويشكل إنتاج «أدنوك البحرية» 40٪ من إنتاج «أدنوك» اليومي الحالي الذي يبلغ حوالي 3 ملايين برميل.