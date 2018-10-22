قطاع الطيران محرك أساسي لنمو اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الطيران في الإمارات يبقى محركاً أساسياً لنمو اقتصادنا، وذلك في ظل استمرار المنحى التصاعدي لنمو عدد المسافرين، ما يدفع إلى إقامة مشاريع لتوسعة المطارات لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار سموه إلى أن معرض المطارات المقرر أن تقام دورته التاسعة عشرة في أبريل 2019، بمشاركة رقم قياسي من العارضين يبلغ 375 عارضاً من 60 بلدا يمثل بكل الفعاليات المصاحبة له منصة مثالية لهيئات الطيران، والشركات والأفراد في الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، للالتقاء معاً والتعاون مع الخبراء والقادة الدوليين لأجل تحسين الطيران العالمي. وسيتم تنظيم المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو 2019، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ومن المتوقع أن يصل عدد حضور هذا المعرض المتخصص إلى 7,500 شخص، مع مشاركة 75% من العارضين مجدداً بعد مشاركتهم في دورة العام 2018 التي لاقت نجاحاً منقطع النظير. وسيمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع ضمن 3 من قاعات (زعبيل) التي يتضمنها مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتمر صناعة الطيران بفترة وصلت معها إلى آفاق جديدة من النمو والتوسع، فيما من المتوقع لصناعة الطيران في الشرق الأوسط، استثمار 90 مليار دولار بحلول العام 2020، مع استثمار دول الخليج العربي وحده لثلاثة أرباع هذا المبلغ. ويتم وفقاً لمركز المحيط الهادئ للطيران سيتم إنفاق 255 مليار دولار على مشاريع المطارات الجديدة حول العالم، في حين يصل إجمالي الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمطارات قيد التنفيذ أو المخطط لها إلى 1.1 تريليون دولار، وذلك عند إضافة الاستثمار في مشاريع المطارات القائمة مثل تشييد المدارج، ومباني المسافرين الجديدة وتوسعة المطارات، وذلك بإجمالي إنفاق يبلغ 845 مليار دولار. وتوجد حالياً مشاريع لتشييد 415 مطاراً جديداً في العالم، منها 64 مطاراً في الشرق الأوسط وحده.

منتديات

وستتزامن الدورة التاسعة عشرة من المعرض مع فعاليتين هامتين هما منتدى مراقبة الحركة الجوية وأمن المطارات في الشرق الأوسط، وذلك علاوة على منتدى قادة المطارات العالمية بحلته المحسنة حديثاً، واجتماع الجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران، والإضافة الجديدة المتمثلة في قمة الطيران في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران.

كما سيركز معرض العام 2019 على موضوع رئيسي هو «المطارات الذكية»، وسيتم عقد مؤتمر جديد للمطارات الذكية في اليوم الأول من منتدى قادة المطارات العالمية، وسيقدم «مركز الابتكار» الجديد مجموعة مختارة من المبتكرين من جميع أنحاء العالم، حيث سيعرض هؤلاء تكنولوجياتهم المتطورة التي من شأنها تشكيل تجربة المطارات في المستقبل. كما سيوفر المعرض منصة مسرح حي تتضمن عروضاً تقديمية متخصصة في صناعة الطيران ومعتمدة من المركز البريطاني للتطوير المهني المستمر، وذلك بشكل مجاني لكافة الزوار.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض: في العام الماضي، حققنا أكبر عدد من المشترين المستضافين الإقليميين (190 خبيراً)، وجاء هؤلاء من 34 دولة، ونهدف هذا العام إلى تجاوز عتبة 300 مشتر سيتم استضافتهم عبر فعاليات متعددة تتعلق بالتواصل والمحتوى.

مشاريع

يوجد حالياً أكثر من 2,300 مشروع لتشييد المطارات في جميع أنحاء العالم، يتراوح الاستثمار فيها بين 1 مليون و20 مليار دولار. وتستثمر مطارات الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع التجديد والتوسعة على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، ما من شأنه توفير القدرة على استيعاب 200 مليون مسافر إضافي سنوياً.