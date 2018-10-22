تطلعات العملاء من أصحاب الثروات الطائلة يحافظون على نهج استثماري منضبط ومنظم

دبي- البيان

قال فريد هلال رئيس قسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة دول الخليج - باستثناء المملكة العربية السعودية - في دويتشه بنك: لاحظنا تراجعاً في مدى الإقبال على المخاطر خلال فترة 12-18 شهراً الماضية. فالعملاء من أصحاب الثروات الطائلة يحافظون من خلال شركاتهم العائلية على نهج استثماري منضبط ومنظم. وغالباً ما تعكس المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات بشكل عام استثماراً جوهرياً قوياً ومستقراً، يدعمه نهج تكتيكي ومتخصص في الاستثمارات الأصغر حجماً. وبحسب خبراتنا في دويتشه بنك، فإن الاحتياجات الاستثمارية والمؤسسية لأصحاب الثروات الطائلة غالباً ما تكون أكثر تعقيداً وتطوراً. وهم يتوقعون أن يقدم البنك خدمات تدعم هذين الجانبين، مما يجعله مستشاراً استثمارياً موثوقاً قادراً على امتلاك حصة أكبر من السوق. من الصعب أن نفصل بشكل واضح بين المؤسسات والأفراد، لذا فإنه لابد من الاستعداد بالشكل الأمثل عند الاجتماع مع هذه العائلات الثرية، فقد لا تتكرر فرصة إقناع أحد العملاء المحتملين بقبول القيمة الإضافية التي يقدمها البنك. ودورنا في هذا الإطار هو مرافقة عملائنا في مسيرتهم الاستثمارية وتزويدهم بالخيارات المناسبة والقابلة للتطبيق، وهو ما ينتظرونه من التعاون مع البنوك العالمية. ويتمثل دورنا في إتاحة وصولهم إلى الباقة الكاملة من المنتجات والحلول التي يقدمها دويتشه بنك لهم.