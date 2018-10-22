«دوكاتي» تفتتح صالة عرض جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «دوكاتي للدراجات النارية» أحدث فروعها في دبي، كما كشفت النقاب عن دراجتها النارية الجديدة «Panigale V4 Speciale».

وشهدت شركة «ريفليوشنز للإكسسوارات»، الموزع الرسمي لمنتجات «دوكاتي» في الإمارات، والمملوكة لمجموعة المسعود، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، افتتاح صالة العرض الجديدة، التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، وذلك خلال حفل خاص بحضور عدد كبير من ضيوف ومحبي الدراجات النارية وعشاق «دوكاتي» من الإمارات.

وقال جويل أو بريان، مدير عام «دوكاتي» في الإمارات: «إن افتتاح صالة العرض الجديدة يأتي تماشياً مع استراتيجية دوكاتي التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الدراجات النارية. ولقد شهدنا بالفعل مستويات عالية من الاهتمام بالدراجات النارية ورياضتها وسباقاتها في الإمارات».