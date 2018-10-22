3 شركات يابانية تتوسّع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ثلاث شركات يابانية ناشئة تمثل قطاعات الذكاء الاصطناعي والإعلام والرعاية الصحية، نيتها التوسّع ودخول أسواق الإمارات، وذلك وفقاً لهيئة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

يأتي هذا في أعقاب الحضور الناجح ضمن منصة جيتكس لنجوم المستقبل 2018، والتي تعتبر أول مشاركة دولية بالنسبة للحكومة اليابانية و«جيترو» في إطار برنامج الشركات الناشئة.

وأكدت الشركة الإعلامية الناشئة «فريك أوت هولدينغز إنك»، وتطبيق شركة الرعاية الصحية «آلم إنك»، و«إيمباث»، الحائزة جائزة في مجال الذكاء الاصطناعي، تطلعها للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من الإمارات. جاء هذا في أعقاب مشاركة الشركات اليابانية الناشئة والبالغ عددها 19 شركة من خلال منصة جيتكس لنجوم المستقبل، حيث عرضت تقنياتها وخدماتها أمام المبتكرة أمام الجمهور من مختلف دول المنطقة.

خطط

يأتي هذا التطور الجديد تماشياً ضمن خطط ورؤية «جيترو» الشاملة لتسهيل وتعزيز العلاقات التجارية بين اليابان وباقي دول العالم، وفي أعقاب توقيع اتفاقية تعميق وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والإمارات خلال أبريل الماضي. كما يلي هذا الإعلان عن دبي مركزاً عالمياً للمسرعات من قبل برنامج دعم الشركات اليابانية الناشئة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وبموجب هذا الإعلان، سيقدم مكتب «جيترو» الدعم للشركات اليابانية الناشئة، من خلال توفير كافة سبل الوصول إلى شبكة واسعة من المتعاملين والفرص.