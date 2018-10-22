«معرض ومؤتمر سيتريد» يبحث تمكين المرأة في القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

يبحث «معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» هذا العام العديد من المواضيع التي تهم الصناعة البحرية وقطاع النقل البحري على وجه الخصوص وذلك خلال انعقاده في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ومن بين أهم الفعاليات المدرجة على جدول أعمال الحدث، جلسة لمناقشة موضوع التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع البحري.

وستبحث الجلسة، في اليوم الثالث من هذا الحدث العالمي ما إذا كان قطاع النقل البحري لا يزال عازفاً عن توفير الفرص الوظيفية للنساء في مجال يعتبر إلى حد كبير حكراً على الرجال، كما ستناقش الجلسة طرق تمكين المرأة في القطاع البحري، إلى جانب بحث عدة مواضيع أخرى.

وقالت إيما هاويل، رئيس قسم التسويق العالمي في «سيتريد»: نحرص على معالجة المواضيع الراهنة التي تهم القطاع البحري وبحث التحديات التي تواجه هذه الصناعة، إلى جانب بعض المواضيع الأخرى ذات الأهمية. وتعتبر بعض القضايا التي تواجه صناعة النقل البحري الدولي معقدة للغاية.

مقترح

وبعد هذه الجلسة، ستتم مناقشة قضية مهمة انقسمت حولها الآراء في القطاع البحري وهي مقترح عدم جهوزية قطاع النقل البحري لاحتضان مفهوم النقل البحري الذكي، حيث ستتم دعوة معارضي ومناصري هذا الاقتراح لطرح آرائهم، قبل أن يفتح النقاش أمام جميع الحاضرين. وسيختتم النقاش بتصويت كافة الحضور، حيث سيكون الاقتراح نافذاً في حال أقرت الأغلبية أن القطاع البحري ليس جاهزاً لتطبيق النقل البحري الذكي، أو يتم إلغاؤه في حال وافقت الأغلبية على أن القطاع البحري جاهز لتطبيق النقل البحري الذكي.