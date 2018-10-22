الأحواض الجافة العالمية أفضل مُنشأة إصلاح سفن لعام 2018

المصدر: دبي- البيان

حازت الأحواض الجافة العالمية، جائزة «أفضل مُنشأة إصلاح سفن» لعام 2018 في حفل توزيع جوائز «ستاندرد البحرية» الذي أقيم في دبي مؤخراً.

وقال القبطان رادو أنتلوفيش، المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: يشجعنا ذلك على مواصلة تقديم خدماتٍ ممتازة، كما أنه تقدير لجهود فريق العمل الذي يُجسد مشاريعنا على أرض الواقع ويجعلها حقيقة ملموسة.

وبالتطلع نحو المستقبل، ستقوم الأحواض الجافة العالمية التابعة لقسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية بتطوير المرافق الخدميّة، وتعزيز فعالياتها التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. وتركز خططنا المستقبلية على الابتكار والتأقلم مع أنماط التغيير لتحقيق نمو شامل وأوسَع في خدماتنا العالمية، وللحفاظ على مكانتنا كأفضل مُنشأة لإصلاح السفن.