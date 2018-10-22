«طاقة» تشارك في «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في النسخة السنوية الثانية من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 23-25 أكتوبر الجاري، حيث تهدف من خلال المشاركة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والمياه في المملكة.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث المرتقب مشاركة نخبة من القادة الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتشجيع الشراكات الاستثمارية الجديدة. وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: «نحن على قناعة بأن هناك آفاقاً واعدة وفرصاً كبيرة أمام شركة طاقة للاستثمار في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة.

ونستمد نظرتنا هذه من التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومساعي المملكة لتنويع اقتصادها عبر الاستثمار في مجالات وقطاعات عديدة مختلفة، الأمر الذي سيسهم بدوره في تسريع وتيرة نمو الطلب على الطاقة. وبما أن لدينا استثمارات قائمة في المملكة ونعرف سوقها جيداً، فنعتقد أن خبرتنا الواسعة في صناعة الطاقة العالمية والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والسعودية ستعزز فرصة الشركة في بناء شراكات جديدة مجزية».

وتمتلك «طاقة»، التي تمارس نشاطها في 11 دولة ضمن أربع قارات، حصة تبلغ 25% في محطة الجبيل لتوليد الطاقة التي تبلغ استطاعتها الإجمالية 250 ميغاواط، وتعمل بنظام الإنتاج المزدوج، حيث تقدم كامل إنتاجها لتغذية العمليات التشغيلية لمصنع الشركة السعودية للبتروكيماويات «صدف». وتمتلك «طاقة» أيضاً محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في كل من الإمارات وسلطنة عمان والمغرب والهند وغانا والولايات المتحدة، ولديها عمليات في قطاع النفط والغاز في أوروبا وأميركا الشمالية.