22 % نمو إيرادات منشآت أبوظبي الفندقية في يوليو على أساس شهري

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي بنسبة 22% خلال يوليو الماضي مقارنة مع شهر يونيو السابق، وذلك طبقا لرصد لمركز أبوظبي للإحصاء، فيما بلغت نسبة النمو على أساس سنوي 4.5 %.

ووفقاً للمؤشرات العالمية فإن إمارة أبوظبي تُصنف ضمن المناطق الأكثر جذباً للسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم من بنية تحتية متطورة في القطاع، بالإضافة إلى البيئة السياحية الجاذبة سواء على مستوى الأسعار أو مرافق الترفيه المتوفرة.

وفي ظل النمو الكبير في الإيرادات، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.6% مقارنة مع شهر يونيو السابق. كذلك ارتفع المؤشر العام لأسعار المبيت على المستوى السنوي بنسبة 5.4% نهاية يوليو 2018 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2017.

وعلى مستوى المنشآت الفندقية بحسب تصنيفاتها فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت فيها خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 4 % مقارنة مع يونيو من العام ذاته في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت على المستوى السنوي بنسبة 6.2%.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات، فإن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة يصل إلى نحو 163 منشأة (تشمل فنادق ومنتجعات وشققاً فندقية)، علماً أن هناك العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها لخدمة القطاع السياحي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الفترة القادمة. والرقم القياسي لأسعار المنشآت الفندقية يرصد حركة الأسعار في القطاع شهرياً.