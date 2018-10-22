مؤتمر «غارتنر» للأمن وإدارة المخاطر بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة غارتنر اليوم مؤتمراً حول الأمن وإدارة المخاطر بدبي. يأتي ذلك فيما يتزايد الاهتمام من جانب الشركات في المنطقة بالتحول الرقمي. ولذلك، باتت الشركات في المنطقة أكثر عرضة لعدة مخاطر أمنية.

وبهدف مساعدة المؤسسات على إبعاد هذه المخاطر بالطرق الأكثر فعالية وبالتكاليف الأكثر قبولاً، أعلنت شركة سباير سولوشنز مشاركتها في المؤتمر. وتشمل التقنيات المعروضة في المؤتمر تكنولوجيا إدارة التعرض للمخاطر من شركة رابيد سفن وتكنولوجيا المراقبة والاستجابة للتهديدات من إندغيم وتكنولوجيا التحقق من العنوان الإلكتروني من إيميل أوت وتكنولوجيا أمن المعلومات بتشغيل من الموظفين من هيومن فايروول وتكنولوجيا إدارة المخاطر للأطراف الثلاثة من سيكيوريتي سكوركارد.