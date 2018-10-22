«أرامكس» تطلق قناة اتصال تفاعلية لخدمة العملاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرامكس، مزوّد خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن إطلاقها قناة اتصال تفاعلية جديدة للعملاء من خلال شراكتها مع منصة «واتساب للأعمال».

ويأتي إطلاق هذه الخدمة المبتكرة كونها جزءاً من جهود أرامكس لتطوير وتعزيز تجربة عملائها عبر جعل كل مراحل عملية الشحن والتوصيل رقمية بالكامل. وفي نسختها الأوليّة، ستشتمل الخدمة على خاصية تتبع مسار الشحنات فضلاً عن خاصية تحديد أقرب فرع تابع لأرامكس.

وتهدف الخدمة إلى توفير قناة اتصال تفاعلية، تتيح للعملاء عند الطلب تصميم تجربة الشحن من حيث خصائص إشعارات الشحنات ومشاركة الموقع المباشر وتعليمات التسليم الجديدة وجدولة واختيار تفضيلاتهم في ما يتعلق بخدمة التسليم للوجهة النهائية؛ لترتقي هذه الإضافة بخدمات الشركة إلى مستوى جديد كليّاً.

وقال محمد سليق، رئيس قطاع التحوّل الرقمي لدى أرامكس: «من خلال هذه الخطوة، ستكون «أرامكس» من بين أولى شركات قطاع الخدمات اللوجستية التي تطرح هذه الخدمة للعملاء والمدعّمة بخدمة «تشات بوت» القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تؤكد تركيزنا الراسخ على تعزيز تجربة العملاء كونها جزءاً من استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة».