520 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 520 مليون درهم، حيث تم تسجيل 185 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 108 ملايين درهم و168 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 190 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة وادي العمردي، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت الراشدية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 4 ملايين. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 30 مليوناً. وسجلت الرهونات 222 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 171 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 115 مليون درهم ورهن بمنطقة برج خليفة بـ 18 مليوناً.