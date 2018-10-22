إحصاء أبوظبي: 3.7 % التضخم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 3.7% عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك طبقاً لما جاء في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2018 والأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بأساس عام 2014.

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي خلال هذه الفترة 111.9%، بينما كان 107.9% للفترة نفسها من عام 2017. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.0% خلال سبتمبر 2018 مقارنة مع سبتمبر2017. وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2.

مجموعات

وأسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 38.2% من الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، حيث ارتفعت أسعار المجموعة 10.2%، تليها مجموعة «الملابس والأحذية»، التي أسهمت بنسبة 25.2% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار المجموعة 19%، كما أسهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 15.2% من الارتفاع حيث زادت أسعار هذه المجموعة بنسبة 13.7%.وأسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» في خفض معدل التضخم 33.3% وذلك نتيجة تراجع معدل أسعار الإيجارات السكنية 3.6%.

مستوى رفاه الأسرة

وارتفعت معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» 3.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقارنة بالفترة المقابلة من 2017. كما ارتفعت معدلات الأسعار 3.5% في شريحة الرفاه «المتوسطة»، وبنسبة 4% في شريحة الرفاه العليا. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة حيث ارتفعت 4.2%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحتي الأسر غير المواطنة 3.3%، والأسر الجماعية 3.2%.

مناطق

أسهمت منطقة أبوظبي بنسبة 44.9% من مجمل ارتفاع معدلات الأسعار بإمارة أبوظبي، والذي بلغت نسبته 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي خلال الفترة المذكورة 2.8%، كما أسهمت منطقة العين بنسبة 47.0% ومنطقة الظفرة بنسبة 8.0% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال فترة المقارنة نفسها.