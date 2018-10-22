شراكة بين «هواوي» و«دراغون إنفو»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت شركة «هواوي» مذكرة تفاهم مع شركة «دراغون إنفو»، تهدف لتطوير حلول البيانات الضخمة للمراقبة السحابية عبر مقاطع الفيديو القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الثورة الجديدة في عالم التكنولوجيا التي تبني عليها الكثير من الصناعات والقطاعات آمالاً كبيرة على صعيد تحسين الكفاءات التشغيلية والجودة وتقليص التكلفة وزمن وصول الخدمة. وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة التفاهم هذه على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس للتقنية 2018، والذي يُعد أكبر تظاهرة تقنية بمنطقة الشرق الأوسط.

تقنيات

وقال مو تشن، المدير العام التنفيذي لشركة «دراغون إنفو»: «تسلط نسخة هذا العام من معرض جيتكس الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر لنا المنصة المناسبة للإعلان عن شراكتنا الجديدة مع هواوي». وأضاف مو قائلاً: «ستتيح لنا هذه الحلول الجديدة والذكية إمكانية تزويد السلطات الأمنية بكل ما تحتاج إليه من أدوات لتعزيز مستويات الحماية والاستقرار في مجتمعاتها المحلية».

من جانبه، قال لين شينجيانغ، مدير مركز تطوير الحلول في الشرق الأوسط لدى «هواوي»: «إن من شأن هذه الشراكة الجديدة بين هواوي وشركة دراغون إنفو أن تساعدنا في الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير مستويات أفضل من السلامة العامة في منطقة الشرق الأوسط».