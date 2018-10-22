إدارة «دويتشه بنك» يطور عرض خدمات فريدة تلبي احتياجات العائلات

دبي- البيان

قال فريد هلال رئيس قسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة دول الخليج- باستثناء المملكة العربية السعودية- في «دويتشه بنك»: يفخر دويتشه بنك بكونه البنك المفضل للعائلات من أصحاب الثروات الطائلة. وليست هذه مجرد رؤية للبنك بل هي واقع عملنا بكل جهدنا لتحقيقه. ولتحقيق هذه المكانة، فقد قمنا بتطوير عرض خدمات فريدة، تلبي احتياجات العائلات من أصحاب الثروات الطائلة في المنطقة. وكما ذكرنا سابقاً، فإن عملاءنا يتوقعون منا تقديم نهج شامل ومتكامل على مستوى المؤسسات والأفراد. يلبي دويتشه بنك متطلبات المستوى المؤسسي عن طريق قسم الخدمات البنكية المؤسسية والاستثمارية، وتضم الخدمات البنكية للمؤسسات، وتمويل الشركات، وخدمات الأسواق المالية العالمية والتعاملات المالية العالمية. ويقوم موظفو دويتشه بنك في أنحاء العالم بتقديم الدعم والخدمات اللازمة بحسب ما تقتضيه متطلبات العملاء. أما على مستوى خدمات الأفراد، فقد طوّر دويتشه بنك نهجاً متخصصاً شاملاً يلبي كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا. المحور الأساسي لهذه الخدمات هو هياكل تمويل متطورة تشهد إقبالاً كبيراً لدى هذه الشريحة من عملائنا في المنطقة. كما نساعد عملاءنا لتنفيذ صفقات الاستحواذ المالي، مثل العقارات التجارية والسكنية والفنادق، عن طريق قسم الخدمات البنكية الاستثمارية لدى البنك، إضافة إلى أسهم الملكية الاستراتيجية التي يمتلكها عملاؤنا كونه استثماراً طويل الأجل.