شراكة بين «جلفار» و«إينوي هيلث»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة جلفار وهي إحدى أكبر الشركات المُصَنِّعة للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، توقيع اتفاق شراكة مع شركة إينوي هيلث المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والعاملة بمجمع دبي للعلوم، والتي تتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة مقراً لها.

وأوضح جيروم كارل، المدير العام لشركة جلفار: يأتي توقيع الاتفاقية لمواصلة التحسينات التكنولوجية ومواءمتها مع الاحتياجات المحددة للمرضى وأفراد المجتمع. وأشار إلى أن شركة جلفار تتخذ خطوات هامة تتيح لها الاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي توفّرها تكنولوجيا الجوال.

وقال: ستساعدنا هذه الشراكة على تمهيد طرق جديدة للابتكار وستُمكننا من طرح فئات جديدة من عروض المنتجات في المنطقة، لافتاً إلى أن منتجات إينوي هيلث تساعد المرضى على الكشف المبكّر عن المضاعفات الصحية ومراقبة صحتهم ومشاركة معلوماتهم الصحية بسهولة مع مزودي الرعاية الصحية للقيام بالتدخلات في الوقت المناسب. وأوضح رضا كازيميبور، الرئيس التنفيذي لشؤون العائدات لشركة إينوي هيلث: تتيح شراكتنا مع جلفار توفير إمكانية الوصول لاختبارات تشخيص موثوقة للجميع، ويتمثّل هدفنا في تقديم حلول لحلّ القضايا الصحية العالمية. ونحن سعداء بأن شركة جلفار تشاركنا الرؤية ذاتها.